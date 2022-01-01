В Укренерго розповіли, як довго українці мають заощаджувати електроенергію
Сьогодні, 06:47
Заощадження електроенергії в Україні буде актуальним закликом весь опалювальний сезон.
Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі інформаційного телемарафону, пише УНІАН.
"Наша енергосистема, на превеликий жаль, можна сказати поранена, якщо її порівнювати з організмом живим. Їй треба більше спокою і менше навантажень, щоб відновити пошкоджені лінії, магістральні підстанції і пошкоджені електростанціїї", - зазначив він.
За словами Кудрицького, для того, щоб заощаджувати, не обов'язково позбавляти себе всіх благ цивілізації, а достатньо просто не вмикати світло в порожніх приміщеннях, користуватися не більше як одним енергоємним приладом одночасно, користуватися праскою, пральною машиною, сушаркою після 23 вечора, коли навантаження на енергосистему спадає. Він зауважив, що це стосується і електроопалення, теплих підлог в приватних будинках.
"Оскільки можуть бути і в подальшому ракетні атаки ворога на нашу інфраструктуру, то треба бути готовими: мати запас води, заряджені павербанки, мобільні телефони, мати при собі батарейки, ліхтарі, щоб більш-менш комфортно провести кілька годин без електрики"- підсумував Кудрицький.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі інформаційного телемарафону, пише УНІАН.
"Наша енергосистема, на превеликий жаль, можна сказати поранена, якщо її порівнювати з організмом живим. Їй треба більше спокою і менше навантажень, щоб відновити пошкоджені лінії, магістральні підстанції і пошкоджені електростанціїї", - зазначив він.
За словами Кудрицького, для того, щоб заощаджувати, не обов'язково позбавляти себе всіх благ цивілізації, а достатньо просто не вмикати світло в порожніх приміщеннях, користуватися не більше як одним енергоємним приладом одночасно, користуватися праскою, пральною машиною, сушаркою після 23 вечора, коли навантаження на енергосистему спадає. Він зауважив, що це стосується і електроопалення, теплих підлог в приватних будинках.
"Оскільки можуть бути і в подальшому ракетні атаки ворога на нашу інфраструктуру, то треба бути готовими: мати запас води, заряджені павербанки, мобільні телефони, мати при собі батарейки, ліхтарі, щоб більш-менш комфортно провести кілька годин без електрики"- підсумував Кудрицький.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Укренерго розповіли, як довго українці мають заощаджувати електроенергію
Сьогодні, 06:47
З листопада волинянам забороняють рибалити у зимувальних ямах
Сьогодні, 05:35
Чому вживати алкоголь перед сном небезпечно
Сьогодні, 04:30
Українські військові збили на півдні російський шурмовик Су-25
Сьогодні, 03:14
Окупанти за день майже 30 разів обстріляли Сумську область
Сьогодні, 02:00
Медіа