В Укренерго розповіли, як довго українці мають заощаджувати електроенергію

В Укренерго розповіли, як довго українці мають заощаджувати електроенергію
Заощадження електроенергії в Україні буде актуальним закликом весь опалювальний сезон.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі інформаційного телемарафону, пише УНІАН.

"Наша енергосистема, на превеликий жаль, можна сказати поранена, якщо її порівнювати з організмом живим. Їй треба більше спокою і менше навантажень, щоб відновити пошкоджені лінії, магістральні підстанції і пошкоджені електростанціїї", - зазначив він.

За словами Кудрицького, для того, щоб заощаджувати, не обов'язково позбавляти себе всіх благ цивілізації, а достатньо просто не вмикати світло в порожніх приміщеннях, користуватися не більше як одним енергоємним приладом одночасно, користуватися праскою, пральною машиною, сушаркою після 23 вечора, коли навантаження на енергосистему спадає. Він зауважив, що це стосується і електроопалення, теплих підлог в приватних будинках.

"Оскільки можуть бути і в подальшому ракетні атаки ворога на нашу інфраструктуру, то треба бути готовими: мати запас води, заряджені павербанки, мобільні телефони, мати при собі батарейки, ліхтарі, щоб більш-менш комфортно провести кілька годин без електрики"- підсумував Кудрицький.

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Теги: електроенергія, заощадження
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