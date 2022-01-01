Вже понад 80 тисяч окупантів загинули на українській землі
Сьогодні, 10:00
Згідно з даними Генштабу, понад 80 200 російських окупантів вже загинули на війні в Україні.
Про це поінформував Генштаб вранці 12 листопада.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.11 орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 80210 (+810) осіб ліквідовано,
‒ танків ‒ 2838 (+24) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 5730 (+34) од,
‒ артилерійських систем – 1829 (+12) од,
‒ РСЗВ – 393 (+0) од,
‒ засоби ППО ‒ 205 (+0) од,
‒ літаків – 278 (+0) од,
‒ гелікоптерів – 261 (+0) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1506 (+1),
‒ крилаті ракети ‒ 399 (+0),
‒ кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 4279 (+20) од,
‒ спеціальна техніка ‒ 160 (+1).
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Про це поінформував Генштаб вранці 12 листопада.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.11 орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 80210 (+810) осіб ліквідовано,
‒ танків ‒ 2838 (+24) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 5730 (+34) од,
‒ артилерійських систем – 1829 (+12) од,
‒ РСЗВ – 393 (+0) од,
‒ засоби ППО ‒ 205 (+0) од,
‒ літаків – 278 (+0) од,
‒ гелікоптерів – 261 (+0) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1506 (+1),
‒ крилаті ракети ‒ 399 (+0),
‒ кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 4279 (+20) од,
‒ спеціальна техніка ‒ 160 (+1).
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