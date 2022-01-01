Вже понад 80 тисяч окупантів загинули на українській землі





Про це поінформував Генштаб вранці 12 листопада.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.11 орієнтовно склали:



‒ особового складу ‒ близько 80210 (+810) осіб ліквідовано,

‒ танків ‒ 2838 (+24) од,

‒ бойових броньованих машин ‒ 5730 (+34) од,

‒ артилерійських систем – 1829 (+12) од,

‒ РСЗВ – 393 (+0) од,

‒ засоби ППО ‒ 205 (+0) од,

‒ літаків – 278 (+0) од,

‒ гелікоптерів – 261 (+0) од,

‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1506 (+1),

‒ крилаті ракети ‒ 399 (+0),

‒ кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 4279 (+20) од,

‒ спеціальна техніка ‒ 160 (+1).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Згідно з даними Генштабу, понад 80 200 російських окупантів вже загинули на війні в Україні.Про це поінформував Генштаб вранці 12 листопада.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.11 орієнтовно склали:‒ особового складу ‒ близько 80210 (+810) осіб ліквідовано,‒ танків ‒ 2838 (+24) од,‒ бойових броньованих машин ‒ 5730 (+34) од,‒ артилерійських систем – 1829 (+12) од,‒ РСЗВ – 393 (+0) од,‒ засоби ППО ‒ 205 (+0) од,‒ літаків – 278 (+0) од,‒ гелікоптерів – 261 (+0) од,‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1506 (+1),‒ крилаті ракети ‒ 399 (+0),‒ кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 4279 (+20) од,‒ спеціальна техніка ‒ 160 (+1).

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