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Стрілецькому батальйону з Волині, який воює на Півдні, потрібна допомога: збір коштів зупинили. ОНОВЛЕНО

Стрілецькому батальйону з Волині, який воює на Півдні, потрібна допомога: збір коштів зупинили. ОНОВЛЕНО
Волинські воїни, які стоять на захисті українських кордонів, потребують нашої підтримки. Бійцям необхідний якісний, захищений та безпечний зв'язок на фронті, що є вкрай важливим для виконання завдань та координації дій. Рідні волинських захисників звертаються до усіх небайдужих допомогти у зборі коштів на покупку портативної зарядної станції та рацій для підрозділу ЗСУ, який б'ється з російськими окупантами на одному з південних напрямків.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла дружина одного з бійців Лариса Занюк.

«Друзі, на Півдні нашої країни, де зараз гаряче не по сезону, воюють наші волиняни, зокрема мій чоловік Олександр. Прошу ваших молитов і підтримати мінімальним донатом 2 стрілецький батальйон 1 роту 3 взвод на придбання портативної зарядної станції та рацій, щоб бути завжди на зв’язку. Спасибі вам величезне! Разом переможемо!», - звертається Лариса до усіх небайдужих людей з надією на підтримку.

Ми всі стали частиною великого мурашника, бо за купівлею кожної життєво важливої речі для ЗСУ насправді стоять десятки людей. Усе тримається на довірі й бажанні допомагати.
Стрілецькому батальйону з Волині, який воює на Півдні, потрібна допомога: збір коштів зупинили. ОНОВЛЕНО

Щоб долучитися до покупки портативної зарядної станції та рацій для волинських бійців, ви можете надіслати кошти на вказаний рахунок.

Реквізити для надання фінансової допомоги:
5168755474169998, ПриватБанк, Марчук Яна Петрівна

ОНОВЛЕНО станом на 21.38

Збір коштів зупинено! Уклінно дякуємо кожному з вас!

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Теги: Волинь, стрілецький батальйон, допомога, кошти, варте уваги
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