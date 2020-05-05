Стрілецькому батальйону з Волині, який воює на Півдні, потрібна допомога: збір коштів зупинили. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14:10
Волинські воїни, які стоять на захисті українських кордонів, потребують нашої підтримки. Бійцям необхідний якісний, захищений та безпечний зв'язок на фронті, що є вкрай важливим для виконання завдань та координації дій. Рідні волинських захисників звертаються до усіх небайдужих допомогти у зборі коштів на покупку портативної зарядної станції та рацій для підрозділу ЗСУ, який б'ється з російськими окупантами на одному з південних напрямків.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла дружина одного з бійців Лариса Занюк.
«Друзі, на Півдні нашої країни, де зараз гаряче не по сезону, воюють наші волиняни, зокрема мій чоловік Олександр. Прошу ваших молитов і підтримати мінімальним донатом 2 стрілецький батальйон 1 роту 3 взвод на придбання портативної зарядної станції та рацій, щоб бути завжди на зв’язку. Спасибі вам величезне! Разом переможемо!», - звертається Лариса до усіх небайдужих людей з надією на підтримку.
Ми всі стали частиною великого мурашника, бо за купівлею кожної життєво важливої речі для ЗСУ насправді стоять десятки людей. Усе тримається на довірі й бажанні допомагати.
Щоб долучитися до покупки портативної зарядної станції та рацій для волинських бійців, ви можете надіслати кошти на вказаний рахунок.
Реквізити для надання фінансової допомоги:
5168755474169998, ПриватБанк, Марчук Яна Петрівна
ОНОВЛЕНО станом на 21.38
Збір коштів зупинено! Уклінно дякуємо кожному з вас!
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла дружина одного з бійців Лариса Занюк.
«Друзі, на Півдні нашої країни, де зараз гаряче не по сезону, воюють наші волиняни, зокрема мій чоловік Олександр. Прошу ваших молитов і підтримати мінімальним донатом 2 стрілецький батальйон 1 роту 3 взвод на придбання портативної зарядної станції та рацій, щоб бути завжди на зв’язку. Спасибі вам величезне! Разом переможемо!», - звертається Лариса до усіх небайдужих людей з надією на підтримку.
Ми всі стали частиною великого мурашника, бо за купівлею кожної життєво важливої речі для ЗСУ насправді стоять десятки людей. Усе тримається на довірі й бажанні допомагати.
Щоб долучитися до покупки портативної зарядної станції та рацій для волинських бійців, ви можете надіслати кошти на вказаний рахунок.
Реквізити для надання фінансової допомоги:
5168755474169998, ПриватБанк, Марчук Яна Петрівна
ОНОВЛЕНО станом на 21.38
Збір коштів зупинено! Уклінно дякуємо кожному з вас!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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