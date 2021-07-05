На Чорновола у Луцьку зіткнулися BMW та Renault

Сьогодні, 12 листопада, близько 12 години на вулиці Чорновола трапилася ДТП за участі двох легковиків.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волинської області.На місці автопригоди інспектори встановили, що керманич автомобіля Renault здійснюючи виїзд на головну дорогу з прилеглої території двору не надав перевагу у русі автомобілю BMW. В результаті чого відбулося зіткнення.Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.На винуватця події патрульні склали адміністративний матеріал за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.Патрульні вкотре наголошують, що перед виїздом з другорядної дороги на головну керманич повинен переконатися в безпеці здійснення маневру.