Росіяни вдарили касетним боєприпасом по Запоріжжю

У суботу, 12 листопада, увечері російські окупанти вдарили по Запоріжжю касетним боєприпасом. Місцева влада вирішує питання про евакуацію мешканців кількох будинків.Про це повідомив заступник керівника Офісу президентаЗа його словами, окупанти вдарили по Запоріжжю з ракетного комплексу "Іскандер-М". При цьому ракета була нашпигована 54-ма касетними снарядами. Вони не розірвалися та впали у Шевченківському районі міста поблизу шести багатоповерхівок.Тимошенко зазначив, що касетні снаряди можуть розірватися будь-якої миті і здатні "прошивати" навіть бетонні конструкції."Наразі вирішується питання евакуації мешканців будинків, щоб вибухотехніки могли провести знешкодження російських снарядів", - додав він.