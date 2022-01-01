Росіяни вдарили касетним боєприпасом по Запоріжжю

Росіяни вдарили касетним боєприпасом по Запоріжжю
У суботу, 12 листопада, увечері російські окупанти вдарили по Запоріжжю касетним боєприпасом. Місцева влада вирішує питання про евакуацію мешканців кількох будинків.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

За його словами, окупанти вдарили по Запоріжжю з ракетного комплексу "Іскандер-М". При цьому ракета була нашпигована 54-ма касетними снарядами. Вони не розірвалися та впали у Шевченківському районі міста поблизу шести багатоповерхівок.

Тимошенко зазначив, що касетні снаряди можуть розірватися будь-якої миті і здатні "прошивати" навіть бетонні конструкції.

"Наразі вирішується питання евакуації мешканців будинків, щоб вибухотехніки могли провести знешкодження російських снарядів", - додав він.

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Теги: Запоріжжя, Росія
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