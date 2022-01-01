Росіяни вдарили касетним боєприпасом по Запоріжжю
Сьогодні, 22:22
У суботу, 12 листопада, увечері російські окупанти вдарили по Запоріжжю касетним боєприпасом. Місцева влада вирішує питання про евакуацію мешканців кількох будинків.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.
За його словами, окупанти вдарили по Запоріжжю з ракетного комплексу "Іскандер-М". При цьому ракета була нашпигована 54-ма касетними снарядами. Вони не розірвалися та впали у Шевченківському районі міста поблизу шести багатоповерхівок.
Тимошенко зазначив, що касетні снаряди можуть розірватися будь-якої миті і здатні "прошивати" навіть бетонні конструкції.
"Наразі вирішується питання евакуації мешканців будинків, щоб вибухотехніки могли провести знешкодження російських снарядів", - додав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.
За його словами, окупанти вдарили по Запоріжжю з ракетного комплексу "Іскандер-М". При цьому ракета була нашпигована 54-ма касетними снарядами. Вони не розірвалися та впали у Шевченківському районі міста поблизу шести багатоповерхівок.
Тимошенко зазначив, що касетні снаряди можуть розірватися будь-якої миті і здатні "прошивати" навіть бетонні конструкції.
"Наразі вирішується питання евакуації мешканців будинків, щоб вибухотехніки могли провести знешкодження російських снарядів", - додав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росіяни вдарили касетним боєприпасом по Запоріжжю
Сьогодні, 22:22
Чемпіонат світу з футболу-2022: хто транслюватиме турнір в Україні, де дивитися матчі
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку завтра, 13 листопада
Сьогодні, 20:00
Генштаб: українські військові одним ударом знищили 27 окупантів під Гірським, ще майже 20 росіян поранені
Сьогодні, 19:22
Медіа