13 листопада на Волині: гортаючи календар

13 листопада на Волині: гортаючи календар
13 листопада день народження у волинського журналіста Вадима Панафідіна (на фото).

Також сьогодні відзначають день народження волинський художник Кость Борисюк, музикант, бас-гітарист гурту «ФлайzZzа» Максим Комарук та народний депутат України 7-го скликання Валерій Черняков.

За православним календарем 13 листопада іменини святкують ті, кого нарекли Олександр, Олексій, Анатолій, Артем, Василь, Сава, Сергій, Степан, Федір і Яків.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.

Також 13 листопада відзначається Міжнародний день сліпих.

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Теги: День народження, Луцьк
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