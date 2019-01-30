У Дніпрі помер пес Крим, родина якого загинула від обстрілу
Сьогодні, 03:00
У Дніпрі помер старий пес Крим, родина якого загинула внаслідок російського обстрілу у вересні.
Про це у Facebook повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.
Як зазначив чиновник, "російська підлість та її злочини іноді досягають своїх результатів".
Внаслідок ракетного удару по приватному будинку в Дніпрі у ніч на 29 вересня загинуло четверо людей: двоє дітей, їхня мама та бабуся.
У комунальному підприємстві "Зооконтроль" повідомляли, що після обстрілу Дніпра у собаки були контузія та серцева недостатність.
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Про це у Facebook повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.
Як зазначив чиновник, "російська підлість та її злочини іноді досягають своїх результатів".
Внаслідок ракетного удару по приватному будинку в Дніпрі у ніч на 29 вересня загинуло четверо людей: двоє дітей, їхня мама та бабуся.
У комунальному підприємстві "Зооконтроль" повідомляли, що після обстрілу Дніпра у собаки були контузія та серцева недостатність.
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