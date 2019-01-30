У Дніпрі помер пес Крим, родина якого загинула від обстрілу

У Дніпрі помер пес Крим, родина якого загинула від обстрілу
У Дніпрі помер старий пес Крим, родина якого загинула внаслідок російського обстрілу у вересні.

Про це у Facebook повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

Як зазначив чиновник, "російська підлість та її злочини іноді досягають своїх результатів".

Внаслідок ракетного удару по приватному будинку в Дніпрі у ніч на 29 вересня загинуло четверо людей: двоє дітей, їхня мама та бабуся.

У комунальному підприємстві "Зооконтроль" повідомляли, що після обстрілу Дніпра у собаки були контузія та серцева недостатність.


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Теги: пес Крим, обстріл, Дніпро
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