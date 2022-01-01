Росія обстріляла Харків
Сьогодні, 01:00
Російські війська у неділю ввечері завдали ракетного удару по Індустріальному району Харкова.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
"Ракетний обстріл Індустріального району Харкова. Попередньо – промисловий об'єкт.
Інформація про постраждалих уточнюється", - написав він.
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Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
"Ракетний обстріл Індустріального району Харкова. Попередньо – промисловий об'єкт.
Інформація про постраждалих уточнюється", - написав він.
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