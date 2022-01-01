Росія обстріляла Харків

Росія обстріляла Харків
Російські війська у неділю ввечері завдали ракетного удару по Індустріальному району Харкова.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

"Ракетний обстріл Індустріального району Харкова. Попередньо – промисловий об'єкт.

Інформація про постраждалих уточнюється", - написав він.

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Теги: Росія, обстріл, Харків
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