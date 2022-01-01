Росія обстріляла Харків





Про це Ігор Терехов у Telegram.



"Ракетний обстріл Індустріального району Харкова. Попередньо – промисловий об'єкт.



Інформація про постраждалих уточнюється", - написав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська у неділю ввечері завдали ракетного удару по Індустріальному району Харкова.Про це повідомив мер Харковау Telegram."Ракетний обстріл Індустріального району Харкова. Попередньо – промисловий об'єкт.Інформація про постраждалих уточнюється", - написав він.

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