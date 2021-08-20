Під Луцьком горів пивний магазин. ФОТО





Про це повідомили у Луцькому районному управлінні ДСНС Волині.



О 18 годині 26 хвилин на лінію 101 надійшло повідомлення про виникнення пожежі в одному з магазинів на вулиці Рівненській.



Вже о 18 годині 49 хвилин рятувальники 1 Державної пожежно-рятувальної частини ліквідували загоряння, також вдалося врятувати магазин, що розташований поряд.



Причина пожежі встановлюється.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пожежа сталася ввечері 13 листопада у селі Струмівка Луцького району.Про це повідомили у Луцькому районному управлінні ДСНС Волині.О 18 годині 26 хвилин на лінію 101 надійшло повідомлення про виникнення пожежі в одному з магазинів на вулиці Рівненській.Вже о 18 годині 49 хвилин рятувальники 1 Державної пожежно-рятувальної частини ліквідували загоряння, також вдалося врятувати магазин, що розташований поряд.Причина пожежі встановлюється.

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