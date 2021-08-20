Під Луцьком горів пивний магазин. ФОТО

Під Луцьком горів пивний магазин. ФОТО
Пожежа сталася ввечері 13 листопада у селі Струмівка Луцького району.

Про це повідомили у Луцькому районному управлінні ДСНС Волині.

О 18 годині 26 хвилин на лінію 101 надійшло повідомлення про виникнення пожежі в одному з магазинів на вулиці Рівненській.

Вже о 18 годині 49 хвилин рятувальники 1 Державної пожежно-рятувальної частини ліквідували загоряння, також вдалося врятувати магазин, що розташований поряд.

Причина пожежі встановлюється.

Під Луцьком горів пивний магазин. ФОТО
Під Луцьком горів пивний магазин. ФОТО

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Теги: Струмівка, пожежа, магазин
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