Під Луцьком горів пивний магазин. ФОТО
Сьогодні, 02:10
Пожежа сталася ввечері 13 листопада у селі Струмівка Луцького району.
Про це повідомили у Луцькому районному управлінні ДСНС Волині.
О 18 годині 26 хвилин на лінію 101 надійшло повідомлення про виникнення пожежі в одному з магазинів на вулиці Рівненській.
Вже о 18 годині 49 хвилин рятувальники 1 Державної пожежно-рятувальної частини ліквідували загоряння, також вдалося врятувати магазин, що розташований поряд.
Причина пожежі встановлюється.
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Про це повідомили у Луцькому районному управлінні ДСНС Волині.
О 18 годині 26 хвилин на лінію 101 надійшло повідомлення про виникнення пожежі в одному з магазинів на вулиці Рівненській.
Вже о 18 годині 49 хвилин рятувальники 1 Державної пожежно-рятувальної частини ліквідували загоряння, також вдалося врятувати магазин, що розташований поряд.
Причина пожежі встановлюється.
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