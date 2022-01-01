ЗСУ звільнили Макіївку на Луганщині





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Це також показано на інтерактивній карті бойових дій в Україні DeepState.



"Село Макіївка, що у Красноріченській селищній громаді Сватівського району, переходить у "синю зону". Українські військові відновили контроль над населеним пунктом", - йдеться у повідомленні.



Також Луганська ОВА опублікувала відео від українського військовослужбовця, який виклав його у TikTok і підписав "Було важко". На відео ЗСУ їде по Макіївці, показуючи зруйновані будинки, повалені дерева та стовпи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні Сили України звільнили село Макіївка, де було знищено батальйон мобілізованих росіян з Воронезької області, у Красноріченській селищній громаді Сватівського району Луганської області.Про це повідомляє Луганська військова адміністрація на офіційному каналі у Telegram.Це також показано на інтерактивній карті бойових дій в Україні DeepState."Село Макіївка, що у Красноріченській селищній громаді Сватівського району, переходить у "синю зону". Українські військові відновили контроль над населеним пунктом", - йдеться у повідомленні.Також Луганська ОВА опублікувала відео від українського військовослужбовця, який виклав його у TikTok і підписав "Було важко". На відео ЗСУ їде по Макіївці, показуючи зруйновані будинки, повалені дерева та стовпи.

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