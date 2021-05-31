Волинські капелани відслужили молебень на місці ізюмської трагедії
Сьогодні, 06:00
Протоієреї Олександр Вронський, Віталій Антонюк та Іван Гуреєв побували на місці масового захоронення мирян у цьому райцентрі Харківської області.
Про це інформує Волинська єпархія ПЦУ.
Як зазначають у повідомленні, під час чергової поїздки на Схід України душпастирі відслужили заупокійну літію за тими, хто загинув у російсько-українській війні.
Панотці спілкувалися з іншими військовими капеланами, зокрема, із Володимир-Волинської єпархії, і передали захисникам гуманітарну допомогу.
У лісі поблизу м. Ізюм віднайдено понад 450 могил закатованих чоловіків, жінок і дітей під час окупації міста російськими солдатами.
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Про це інформує Волинська єпархія ПЦУ.
Як зазначають у повідомленні, під час чергової поїздки на Схід України душпастирі відслужили заупокійну літію за тими, хто загинув у російсько-українській війні.
Панотці спілкувалися з іншими військовими капеланами, зокрема, із Володимир-Волинської єпархії, і передали захисникам гуманітарну допомогу.
У лісі поблизу м. Ізюм віднайдено понад 450 могил закатованих чоловіків, жінок і дітей під час окупації міста російськими солдатами.
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Коментарі 1
Не молебні служити вам, а беріть автомати і захищайте Україну!
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