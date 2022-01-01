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У Херсонській області вже виявили понад 400 воєнних злочинів РФ

У Херсонській області вже виявили понад 400 воєнних злочинів РФ
У звільнених населених пунктах Херсонської області вже зафіксовано понад 400 воєнних злочинів російських окупантів.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що слідчими задокументовано всі, без винятку, воєнні злочини, які залишила, відступаючи, російська армія на цих територіях.

"Виявляються тіла вбитих - і цивільних, і військових. У Херсонській області російська армія залишила по собі такі самі звірства, як і в інших регіонах нашої держави, куди змогла зайти", - зазначив Зеленський.

Він запевнив, що кожен російський воєнний злочинець неодмінно понесе відповідальність, а стабільність і правопорядок буде забезпечено у звільнених 226 населених пунктах області, де мешкають понад 100 тисяч жителів.

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Теги: Херсонщина, злочини РФ
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