На звільненій Херсонщині виявили катівні окупантів





Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону, пише



"Ми спостерігаємо традиційну картину для деокупованих територій – на території поліцейських управлінь широко використовувалися так звані катівні, людей тримали в абсолютно нелюдських умовах, розстрілювалися гуманітарні конвої. Я вже мовчу про десятки майнових злочинів окупантів проти мирного населення", - сказав Єнін.



На прохання уточнити місця розташування виявлених катівень Єнін зазначив, що найближчими днями, коли дозволить безпекова ситуація, працівники ЗМІ будуть допущені до цих місць.



Водночас на питання про наявність на Херсонщині масових поховань, таких як у Бучі та Ізюмі, заступник міністра сказав: "Наразі зарано говорити про це. Але, за звичною практикою, як тільки ми встановлюємо місця масових поховань, ми відразу робимо все можливе для ідентифікації тіл і належного документування воєнних злочинів".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На звільненій території Херсонщини виявлено катівні окупантів, зокрема у відділках поліції.Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справв ефірі телемарафону, пише УП "Ми спостерігаємо традиційну картину для деокупованих територій – на території поліцейських управлінь широко використовувалися так звані катівні, людей тримали в абсолютно нелюдських умовах, розстрілювалися гуманітарні конвої. Я вже мовчу про десятки майнових злочинів окупантів проти мирного населення", - сказав Єнін.На прохання уточнити місця розташування виявлених катівень Єнін зазначив, що найближчими днями, коли дозволить безпекова ситуація, працівники ЗМІ будуть допущені до цих місць.Водночас на питання про наявність на Херсонщині масових поховань, таких як у Бучі та Ізюмі, заступник міністра сказав: "Наразі зарано говорити про це. Але, за звичною практикою, як тільки ми встановлюємо місця масових поховань, ми відразу робимо все можливе для ідентифікації тіл і належного документування воєнних злочинів".

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