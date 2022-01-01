Окупанти обстріляли Херсонщину: загинуло 3 жителів
Сьогодні, 08:46
12 листопада російські окупанти здійснили мінометний обстріл приватного сектору населеного пункту Горностаївка Херсонської області.
Про це інформують у Генштабі.
Жителі цього сектору відмовилися від так званої евакуації.
Внаслідок обстрілу загинули двоє та отримали поранення троє місцевих жителів.
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Курдюмівка, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.
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Про це інформують у Генштабі.
Жителі цього сектору відмовилися від так званої евакуації.
Внаслідок обстрілу загинули двоє та отримали поранення троє місцевих жителів.
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Курдюмівка, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.
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