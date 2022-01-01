Окупанти обстріляли Херсонщину: загинуло 3 жителів





Про це інформують у Генштабі.



Жителі цього сектору відмовилися від так званої евакуації.



Внаслідок обстрілу загинули двоє та отримали поранення троє місцевих жителів.



За минулу добу підрозділи Сил оборони України



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 листопада російські окупанти здійснили мінометний обстріл приватного сектору населеного пункту Горностаївка Херсонської області.Про це інформують у Генштабі.Жителі цього сектору відмовилися від так званої евакуації.Внаслідок обстрілу загинули двоє та отримали поранення троє місцевих жителів.За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Курдюмівка, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.

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