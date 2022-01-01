Окупанти обстріляли Херсонщину: загинуло 3 жителів

Окупанти обстріляли Херсонщину: загинуло 3 жителів
12 листопада російські окупанти здійснили мінометний обстріл приватного сектору населеного пункту Горностаївка Херсонської області.

Про це інформують у Генштабі.

Жителі цього сектору відмовилися від так званої евакуації.

Внаслідок обстрілу загинули двоє та отримали поранення троє місцевих жителів.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Курдюмівка, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.

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Теги: Херсонщина, обстріли
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