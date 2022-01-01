ЗСУ вже знищили більше 81 300 окупантів





Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.11 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 81 370 (+510) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 2848 (+8) од,

- бойових броньованих машин ‒ 5748 (+6) од,

- артилерійських систем – 1839 (+2) од,

- РСЗВ – 393 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 206 (+0) од,

- літаків – 278 (+0) од,

- гелікоптерів – 261 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1509 (+2),

- крилаті ракети ‒ 399 (+0),

- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 4316 (+21) од,

- спеціальна техніка ‒ 160 (+0).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії РФ на території України станом на ранок понеділка, 14 листопада.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.11 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 81 370 (+510) осіб ліквідовано,- танків ‒ 2848 (+8) од,- бойових броньованих машин ‒ 5748 (+6) од,- артилерійських систем – 1839 (+2) од,- РСЗВ – 393 (+0) од,- засоби ППО ‒ 206 (+0) од,- літаків – 278 (+0) од,- гелікоптерів – 261 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1509 (+2),- крилаті ракети ‒ 399 (+0),- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 4316 (+21) од,- спеціальна техніка ‒ 160 (+0).

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