ЗСУ вже знищили більше 81 300 окупантів

ЗСУ вже знищили більше 81 300 окупантів
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії РФ на території України станом на ранок понеділка, 14 листопада.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.11 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 81 370 (+510) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2848 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5748 (+6) од,
- артилерійських систем – 1839 (+2) од,
- РСЗВ – 393 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 206 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1509 (+2),
- крилаті ракети ‒ 399 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4316 (+21) од,
- спеціальна техніка ‒ 160 (+0).

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Теги: втрати окупантів, Росія, війна
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