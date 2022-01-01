Скільки території України перебуває під окупацією
Сьогодні, 09:27
Хоч під окупацією ще знаходяться території 6 областей України та півострів Крим, з початку повномасштабної війни їх кількість суттєво зменшилася.
Про це пише 24 канал.
Зокрема стало відомо, що станом на 12 листопада під окупацією все ще знаходяться:
1,79% Харківської області,
97,27% – Луганської області,
55,43% – Донецької області,
71,83% – Запорізької області,
72,02% – Херсонської області,
0,56% – Миколаївської області,
100% – півострів Крим.
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Про це пише 24 канал.
Зокрема стало відомо, що станом на 12 листопада під окупацією все ще знаходяться:
1,79% Харківської області,
97,27% – Луганської області,
55,43% – Донецької області,
71,83% – Запорізької області,
72,02% – Херсонської області,
0,56% – Миколаївської області,
100% – півострів Крим.
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