Скільки території України перебуває під окупацією





Про це пише



Зокрема стало відомо, що станом на 12 листопада під окупацією все ще знаходяться:



1,79% Харківської області,

97,27% – Луганської області,

55,43% – Донецької області,

71,83% – Запорізької області,

72,02% – Херсонської області,

0,56% – Миколаївської області,

100% – півострів Крим.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Хоч під окупацією ще знаходяться території 6 областей України та півострів Крим, з початку повномасштабної війни їх кількість суттєво зменшилася.Про це пише 24 канал. Зокрема стало відомо, що станом на 12 листопада під окупацією все ще знаходяться:1,79% Харківської області,97,27% – Луганської області,55,43% – Донецької області,71,83% – Запорізької області,72,02% – Херсонської області,0,56% – Миколаївської області,100% – півострів Крим.

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