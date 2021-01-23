На Волині заготовляють дрова для військових та жителів Миколаївщини. ФОТО. ВІДЕО

На Волині заготовляють дрова для військових та жителів Миколаївщини. ФОТО. ВІДЕО
На потреби сил оборони на території області та на лініях зіткнення з різних лісництв Волині вже відправили орієнтовно 700 вантажівок деревини. Також дрова заготовляють для потреб жителів Миколаївщини.

Про це розповів Суспільному керівник Ратнівського лісомисливського господарства Сергій Тишковець.

В південну область з Волині відправили 65 вагонів деревини із запланованих трьохсот вісімдесяти.

"У зв’язку з війною і енергетичною кризою зараз основне завдання лісівників – це забезпечення дровами соціальної сфери, населення та військових. В цьому місяці 2000 кубометрів ми маємо поставити саме туди на опалення, на створення бліндажів", – каже Сергій Тишковець.
На Волині заготовляють дрова для військових та жителів Миколаївщини. ФОТО. ВІДЕО

Як розповів головний інженер Сергій Петрук, на оборону від початку року лісівники вже передали орієнтовно 1400 кубічних метрів лісоматеріалів, які пішли на будівництво інженерних споруд.
На Волині заготовляють дрова для військових та жителів Миколаївщини. ФОТО. ВІДЕО

Заготовляти дрова допомагають і військові. Для укріплення окопів та будівництва бліндажів використовують соснові колоди. Уся деревина – із місцевих лісів. Одне з місць, де її заготовляють, – за кілька кілометрів від українсько-білоруського кордону.


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Теги: ліс, дрова, заготівля, Волинь, Миколаївщина
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