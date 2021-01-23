На Волині заготовляють дрова для військових та жителів Миколаївщини. ФОТО. ВІДЕО

На потреби сил оборони на території області та на лініях зіткнення з різних лісництв Волині вже відправили орієнтовно 700 вантажівок деревини. Також дрова заготовляють для потреб жителів Миколаївщини.Про це розповів Суспільному керівник Ратнівського лісомисливського господарстваВ південну область з Волині відправили 65 вагонів деревини із запланованих трьохсот вісімдесяти."У зв’язку з війною і енергетичною кризою зараз основне завдання лісівників – це забезпечення дровами соціальної сфери, населення та військових. В цьому місяці 2000 кубометрів ми маємо поставити саме туди на опалення, на створення бліндажів", – каже Сергій Тишковець.Як розповів головний інженер, на оборону від початку року лісівники вже передали орієнтовно 1400 кубічних метрів лісоматеріалів, які пішли на будівництво інженерних споруд.Заготовляти дрова допомагають і військові. Для укріплення окопів та будівництва бліндажів використовують соснові колоди. Уся деревина – із місцевих лісів. Одне з місць, де її заготовляють, – за кілька кілометрів від українсько-білоруського кордону.