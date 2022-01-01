Рідних відправила у Луцьк: мати 5 дітей пішла з чоловіком на фронт

46-річна режисеркамає п’ятьох дітей - 26 річну, 22 роки, 13-річного, 8-річнута, 2 роки. З початком повномасштабного втогнення своїх рідних вона відправила до друзів у Луцьк, а сама із чоловіком пішла на фронт.Про це розповідають у фонді «Повертайся живим».Леся — телережисерка, 15 років працювала на каналах СТБ та «Інтер». 2014-го створила волонтерський центр «Фролівська 9/11», допомагала переселенцям. Її благодійний фонд «Свої» опікується паліативними пацієнтами, надає кисневі концентратори хворим на коронавірус.Її чоловікродом із Донецька, залишив рідне місто з початком російсько-української війни. Обоє жодного військового досвіду не мали.«Не уявляли, що росіяни підуть на Київ. Але думали, що столицю бомбитимуть, тому краще виїхати за місто, — розповідає Леся. — 24 лютого встигли привезти з Києва батьків і середню доньку. Старша поїхала до свекрухи. У мене тоді ще жили двоє підопічних зі Станиці Луганської – жінка з онкологією і її чоловік. Ми мусили їхати в Київ до фонду. Мали повернутися наступного дня, але жодного шляху вже не було», - сказала Леся.Родина Лесі була в окупації три тижні.«Не було світла, харчів. Діти інколи ловили зв’язок: «Мама, не хвилюйся, у нас все нормально. Тут літає й вибухає. Але собаки з лісу притягли пів косулі, яка на чомусь підірвалася. Її між сусідами поділили й маємо бульйон. Якась тітонька для Солі дала кружку молока», — згадує Леся.«Те, як рідні вийшли з окупації — це мій персональний рахунок до росіян, — веде далі. — Домовилися місцеві з орками, що дадуть пройти пішки й без телефонів, із речей — тільки документи. Навіть тварин не дали забрати. Мосту в Демидові вже не було. Вони йшли через річку у воді. Я чекаю, а в новинах кажуть: мирні намагалися вийти, росіяни почали стріляти, є загиблі й поранені. А я нічого не можу. За 3 години зателефонували, що живі. Мене ротний відпустив із ними переночувати. Зранку відправила їх у Луцьк до друзів».Леся і Влад служать разом в інженерно-саперному взводі 207-го батальйону тероборони ЗСУ.«Перший місяць були у стрілковій роті. Потім її розформували. Я чомусь опинилася у зв’язку, а Влад — у саперному. Коли з’явилася вакансія, перейшла. Комбат довго вмовляв цього не робити. Чоловік і дружина не мають служити разом. Якщо з кимось щось трапиться, у дитини повинен лишитися хоч один із батьків. Але для нас обох ми — єдине, до чого можна дотягнутися з нормального життя. Нам треба бути разом».Вони розповідають, що досі вчилися саперній справі безпосередньо у підрозділі. Кілька досвідчених людей показали, що вміють. Сапери самі знаходять літературу, опрацьовують, обмінюються. У державні навчальні центри потрапити складно — черга в місяці.За весь час повномасштабного вторгнення росії Леся провела з дітьми сукупно тиждень:«Я можу не служити, за законом. Але людей бракує. Не хочу, щоб мої діти були наступними. Це треба закінчити зараз. Інакше залишимо їм. Краще хай у спадок буде сад. До війни почали саджати його біля дому».