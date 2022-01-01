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РФ вивезла з Білорусі ще 20 ракет для ЗРК С-300/400, – «Беларускі Гаюн»

РФ вивезла з Білорусі ще 20 ракет для ЗРК С-300/400, – «Беларускі Гаюн»
Моніторингова група «Беларускі Гаюн» зафіксувала приліт до Білорусі чергового Іл-76 ВКС РФ. Борт із реєстраційним номером RF-76605 прилетів на аеродром «Мачуліщі» вчора, 13 листопада, о 19:55.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"Пробувши на аеродромі лише 2 години 10 хвилин, Іл-76 ВКС РФ RF-76605 відлетів на аеродром «Міллерове» (Ростовська область, РФ) о 22:05", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за останні дні до Мачулищ з РФ прилітало 8 Іл-76, які, найімовірніше, вивозять ракети для ЗРК С-300/400 з Білорусі.

"До того ж учора до цієї інформації вдалося отримати додаткові підтвердження. Так як о 13:00 у напрямку аеродрому Мачуліщі було помічено 5 тралів, які везли по 4 ракетні контейнери для ЗРК С-300/400 — 20 ракет. Таким чином, ми маємо додаткові підтвердження, що з Білорусі останніми днями йде вивезення ракет до РФ для подальшого постачання ракетами угруповання на Луганському та Донецькому напрямку", - пише "Беларускі Гаюн".

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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