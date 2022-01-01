На Волині 16-річний мотоцикліст на смерть збив велосипедиста





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



16-річний житель Горохівщини, керуючи мотоциклом Lifan, збив велосипедиста, 58-річного жителя Луцького району.



Внаслідок ДТП велосипедист від отриманих травм помер у лікарні. Також постраждав 13-річний пасажир мотоцикла. Його госпіталізували.



За фактом летальної автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Горохівщині учора, 13 листопада, сталася смертельна аварія на автодорозі між селами Скобелка та Озерце.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.16-річний житель Горохівщини, керуючи мотоциклом Lifan, збив велосипедиста, 58-річного жителя Луцького району.Внаслідок ДТП велосипедист від отриманих травм помер у лікарні. Також постраждав 13-річний пасажир мотоцикла. Його госпіталізували.За фактом летальної автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

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