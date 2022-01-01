На Волині 16-річний мотоцикліст на смерть збив велосипедиста
Сьогодні, 11:09
На Горохівщині учора, 13 листопада, сталася смертельна аварія на автодорозі між селами Скобелка та Озерце.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
16-річний житель Горохівщини, керуючи мотоциклом Lifan, збив велосипедиста, 58-річного жителя Луцького району.
Внаслідок ДТП велосипедист від отриманих травм помер у лікарні. Також постраждав 13-річний пасажир мотоцикла. Його госпіталізували.
За фактом летальної автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
16-річний житель Горохівщини, керуючи мотоциклом Lifan, збив велосипедиста, 58-річного жителя Луцького району.
Внаслідок ДТП велосипедист від отриманих травм помер у лікарні. Також постраждав 13-річний пасажир мотоцикла. Його госпіталізували.
За фактом летальної автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.
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