Волинські рятувальники поїхали на Чернігівщину

Волинські рятувальники поїхали на Чернігівщину
14 листопада волинські рятувальники вирушили в Чернігівську область для проведення навчань з цивільним населенням щодо ризиків, пов’язаних із поводженням з вибухонебезпечними предметами на де окупованих територіях.

Про це повідомили у пресслужбі волинських рятувальників.

Позаштатна група співробітників ДСНС, до складу якої увійшли працівники обласного навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, учбового пункту аварійно-рятувального загону спецпризначення та групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС України у Волинській області, проводитимуть інструктажі з населенням щодо правил безпеки в умовах воєнного стану, зокрема й дій у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів, а також надання домедичної допомоги.

Для просвітницької роботи рятувальники використають інформаційні матеріали, ілюстративні засоби, а для навчання азам домедичної допомоги – тренувальні макети.

Група, що працюватиме упродовж наступних двох тижнів, укомплектована засобами бронезахисту й аптечками.

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Теги: ДСНС, Волинь, рятувальники
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