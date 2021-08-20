Волинські рятувальники поїхали на Чернігівщину

14 листопада волинські рятувальники вирушили в Чернігівську область для проведення навчань з цивільним населенням щодо ризиків, пов’язаних із поводженням з вибухонебезпечними предметами на де окупованих територіях.Про це повідомили у пресслужбі волинських рятувальників.Позаштатна група співробітників ДСНС, до складу якої увійшли працівники обласного навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, учбового пункту аварійно-рятувального загону спецпризначення та групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС України у Волинській області, проводитимуть інструктажі з населенням щодо правил безпеки в умовах воєнного стану, зокрема й дій у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів, а також надання домедичної допомоги.Для просвітницької роботи рятувальники використають інформаційні матеріали, ілюстративні засоби, а для навчання азам домедичної допомоги – тренувальні макети.Група, що працюватиме упродовж наступних двох тижнів, укомплектована засобами бронезахисту й аптечками.