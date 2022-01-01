За тиждень на Волині від коронавірусу померло 2 людей

З 7 до 13 листопада на Волині зареєстрували 213 випадків захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 39, медичних працівників – 2), ріст на 11,5% в порівнянні з попереднім тижнем.Про це повідомили на сайті ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України».Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:- Луцький район – 75 хворих- Володимирський район – 56 хворих- Камінь-Каширський район – 26 хворих- Ковельський район – 56 хворихГоспіталізовано 35 осіб (16,4%), 178 осіб лікуються амбулаторно. За тиждень одужало 359 осіб. Зареєстровано два летальних випадки у Луцькому районі. Померли особи віком 74-78 років, мали супутні хронічні захворювання.Всього в області з початку пандемії захворіло 155 646 осіб, в тому числі 14 481 дитина. Одужало 152 719 осіб, померло – 2 506.