За тиждень на Волині від коронавірусу померло 2 людей

За тиждень на Волині від коронавірусу померло 2 людей
З 7 до 13 листопада на Волині зареєстрували 213 випадків захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 39, медичних працівників – 2), ріст на 11,5% в порівнянні з попереднім тижнем.

Про це повідомили на сайті ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України».

Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:

- Луцький район – 75 хворих
- Володимирський район – 56 хворих
- Камінь-Каширський район – 26 хворих
- Ковельський район – 56 хворих

Госпіталізовано 35 осіб (16,4%), 178 осіб лікуються амбулаторно. За тиждень одужало 359 осіб. Зареєстровано два летальних випадки у Луцькому районі. Померли особи віком 74-78 років, мали супутні хронічні захворювання.

Всього в області з початку пандемії захворіло 155 646 осіб, в тому числі 14 481 дитина. Одужало 152 719 осіб, померло – 2 506.

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Теги: коронавірус, статистика, Волинь
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