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На Донеччині загинув Герой з Волині Тарас Чайка

На Донеччині загинув Герой з Волині Тарас Чайка
На війні з Росією загинув уродженець села Сокіл колишнього Рожищенського району Волинської області Тарас Чайка, 10 лютого 1993 року народження.

Про це пише видання "Вісник".

Більшість життя прожив на Львівщині. Закінчив Львівський національний університет природокористування за спеціальністю «Облік та аудит». У 2020 році отримав спеціалізацію у галузі «альтернативного вирішення спорів».

Додатково навчався у Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом». У 2022 році здобув ступінь магістра права та після перемоги планував стати адвокатом.

Після проходження військової кафедри на базі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного отримав звання «молодший лейтенант».

Свій кар’єрний шлях розпочав із бухгалтерської сфери. У 2021 році одержав свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого та медіатора.

У вільний час захоплювався мисливством та рибальством, був членом Львівської міської та Золочівської районної організацій українського товариства мисливців та рибалок.

На фронт Тарас пішов добровольцем з перших днів російського повномасштабного вторгнення. Служив у 125 бригаді територіальної оборони. Чайка був командиром окремого розвідувального взводу. 16 квітня отримав звання «лейтенант». Загинув Тарас Чайка 2 листопада на Донеччині.

Поховали волинянина 12 листопада на Личаківському кладовищі у Львові.

У Тараса Чайки залишилися мама, дружина, донька, брат та бабуся.
На Донеччині загинув Герой з Волині Тарас Чайка

На офіційному сайті президента України зареєстрована петиція про присвоєння Тарасу Чайці звання Героя України посмертно.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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