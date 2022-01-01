Скільки ЗСУ звільнили населених пунктів на Луганщині

Скільки ЗСУ звільнили населених пунктів на Луганщині
Українські захисники змогли звільнити вже 12 населених пунктів в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телеканалу Freedom.

"Якщо подивитися на карту та інформацію Генштабу, то вже офіційно маємо 12 населених пунктів", - сказав він.

Гайдай зазначив, що кожен метр звільненої Луганської області дається захисникам дуже важко, тому що росіяни мали час підготуватися і звезти величезну кількість мобілізованих.

Так, за його словами, мобілізовані - не професійні військові, вони погано озброєні та підготовлені. Але це велика кількість людей, які атакують українських захисників.

Гайдай також сказав, що Білогорівка перебуває під постійними обстрілами з боку російської армії, мобілізованих та "зеків". Він додав, що від села залишилася просто територія.

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Теги: Луганська область, звільнення, ЗСУ, окупація
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