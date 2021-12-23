На Волині горів будинок: власниця отримала опіки

Протягом 12-13 листопада рятувальники області ліквідували 6 пожеж.Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Волинській області.12 листопада вечірньої пори винило 3 пожежі в житлових будинках: в с. Городок, с. Липини та с. Тарасове.В с.Липини Луцького району під час пожежі в будинку отримала опіки власниця будинку Людмила К., 1969 р.н., яку медики госпіталізували каретою швидкої, її стан середньої важкості.Вогонь пошкодив житловму кімнату, а будинок вдалось врятувати. Імовірною причиною цих пожеж стало коротке замикання електромережі.У с. Тарасове, імовірно, пожежа виникла недолік конструкції та порушення правил монтажу нагрівальних печей і димарів, вогонь знищив частково перекриття і стіни, меблі та речі.Цього ж дня опівночі виникла пожежа в господарській споруді в с. Дарівка Ковельського району. Вогонь пошкодив покрівлю та стіни, причина пожежі встановлюється.13 листопада о 17:58 трапилась пожежа в с.Мизове Ковельського району. Через необережне поводження з вогнем вогонь пошкодив покрівлю та перекриття.