На Волині горів будинок: власниця отримала опіки

На Волині горів будинок: власниця отримала опіки
Протягом 12-13 листопада рятувальники області ліквідували 6 пожеж.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

12 листопада вечірньої пори винило 3 пожежі в житлових будинках: в с. Городок, с. Липини та с. Тарасове.

В с.Липини Луцького району під час пожежі в будинку отримала опіки власниця будинку Людмила К., 1969 р.н., яку медики госпіталізували каретою швидкої, її стан середньої важкості.

Вогонь пошкодив житловму кімнату, а будинок вдалось врятувати. Імовірною причиною цих пожеж стало коротке замикання електромережі.

У с. Тарасове, імовірно, пожежа виникла недолік конструкції та порушення правил монтажу нагрівальних печей і димарів, вогонь знищив частково перекриття і стіни, меблі та речі.
На Волині горів будинок: власниця отримала опіки

Цього ж дня опівночі виникла пожежа в господарській споруді в с. Дарівка Ковельського району. Вогонь пошкодив покрівлю та стіни, причина пожежі встановлюється.

13 листопада о 17:58 трапилась пожежа в с.Мизове Ковельського району. Через необережне поводження з вогнем вогонь пошкодив покрівлю та перекриття.
На Волині горів будинок: власниця отримала опіки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пожежа, Волинь, опіки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рідних відправила у Луцьк: мати 5 дітей відправилась з чоловіком на фронт
Сьогодні, 10:16
На Волині горів будинок: власниця отримала опіки
Сьогодні, 09:55
На Волині заготовляють дрова для військових та жителів Миколаївщини. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:40
Скільки території України перебуває під окупацією
Сьогодні, 09:27
ЗСУ вже знищили більше 81 300 окупантів
Сьогодні, 09:13
Схожі новини
На Волині горів будинок: врятували власника, який отримав опіки На Волині горів будинок: врятували власника, який отримав опіки
03 вересень, 15:00
На Волині в пожежі отримав опіки пенсіонер: його госпіталізували На Волині в пожежі отримав опіки пенсіонер: його госпіталізували
23 грудень, 2021, 12:32
Під час пожежі у будинку волинянин обпік обличчя та руки Під час пожежі у будинку волинянин обпік обличчя та руки
22 листопад, 2021, 12:17
На Волині горів житловий будинок: чоловік отримав опіки На Волині горів житловий будинок: чоловік отримав опіки
08 листопад, 2021, 11:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Рідних відправила у Луцьк: мати 5 дітей відправилась з чоловіком на фронт
Сьогодні, 10:16
 0
На Волині горів будинок: власниця отримала опіки
Сьогодні, 09:55
 0
На Волині заготовляють дрова для військових та жителів Миколаївщини. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:40
 0
Скільки території України перебуває під окупацією
Сьогодні, 09:27
 0
ЗСУ вже знищили більше 81 300 окупантів
Сьогодні, 09:13
 0
Медіа
відео
1/8