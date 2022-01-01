14 листопада на Волині: гортаючи календар

Наталія Мурахевич (на фото).



14 листопада день народження відзначає генерал-лейтенант у відставці Державної прикордонної служби України Аркадій Яворський. Це - перший командир Луцького прикордонного загону (1992-1996 рр.). Командувач Південного напрямку прикордонних військ України (2001-2004 рр.), Почесний прикордонник України (1998 р.)



Також особисте свято у колишнього голови Володимир-Волинської районної ради Степана Слащука та художниці Маргарити Паламарчук.



У неділю, 14 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Адріан, Хома, Кузьма і Дем'ян.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! День народження сьогодні святкує прессекретар прокурора Волинської області(на фото).14 листопада день народження відзначає генерал-лейтенант у відставці Державної прикордонної служби України. Це - перший командир Луцького прикордонного загону (1992-1996 рр.). Командувач Південного напрямку прикордонних військ України (2001-2004 рр.), Почесний прикордонник України (1998 р.)Також особисте свято у колишнього голови Володимир-Волинської районної радита художниціУ неділю, 14 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Адріан, Хома, Кузьма і Дем'ян.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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