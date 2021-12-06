На Волині покарали залізничника, який розповідав про перевезення озброєння областю
Сьогодні, 13:00
Волинянина судили за несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї в Україну.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Суд визнав 42-річного волинянина винуватим у несанкціонованому поширенні інформації про направлення і переміщення зброї й озброєння в Україну в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 114-2 КК України).
Чоловік, будучи обізнаним в силу своїх посадових повноважень із переміщенням залізничним транспортом зброї та озброєння територією області, його маршрутами та напрямками слідування, попри законодавчі обмеження і заборони щодо несанкціонованого поширення таких відомостей та дію на території України воєнного стану, повідомив про це у приватній бесіді третім особам.
Суд врахував, що волинянин до того не притягувався до кримінальної відповідальності та щиро розкаявся у скоєному, й призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі зі встановленням річного іспитового строку.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Суд визнав 42-річного волинянина винуватим у несанкціонованому поширенні інформації про направлення і переміщення зброї й озброєння в Україну в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 114-2 КК України).
Чоловік, будучи обізнаним в силу своїх посадових повноважень із переміщенням залізничним транспортом зброї та озброєння територією області, його маршрутами та напрямками слідування, попри законодавчі обмеження і заборони щодо несанкціонованого поширення таких відомостей та дію на території України воєнного стану, повідомив про це у приватній бесіді третім особам.
Суд врахував, що волинянин до того не притягувався до кримінальної відповідальності та щиро розкаявся у скоєному, й призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі зі встановленням річного іспитового строку.
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