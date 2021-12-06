На Волині покарали залізничника, який розповідав про перевезення озброєння областю

На Волині покарали залізничника, який розповідав про перевезення озброєння областю
Волинянина судили за несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї в Україну.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Суд визнав 42-річного волинянина винуватим у несанкціонованому поширенні інформації про направлення і переміщення зброї й озброєння в Україну в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 114-2 КК України).

Чоловік, будучи обізнаним в силу своїх посадових повноважень із переміщенням залізничним транспортом зброї та озброєння територією області, його маршрутами та напрямками слідування, попри законодавчі обмеження і заборони щодо несанкціонованого поширення таких відомостей та дію на території України воєнного стану, повідомив про це у приватній бесіді третім особам.

Суд врахував, що волинянин до того не притягувався до кримінальної відповідальності та щиро розкаявся у скоєному, й призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі зі встановленням річного іспитового строку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: озброєння, Волинь, прокуратура, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині покарали залізничника, який розповідав про перевезення озброєння областю
Сьогодні, 13:00
У старій частині Луцька знову виявили провалля
Сьогодні, 12:46
Розповіли, як працюватиме відновлений McDonald’s у Луцьку
Сьогодні, 12:30
Українські біженці в Європі: актуальна ситуація
Сьогодні, 12:22
Волинський військовослужбовець вперше зустрівся із новонародженою донечкою. ФОТО
Сьогодні, 12:14
Схожі новини
Волинянин, який ошукав 12 громадян, постане перед судом Волинянин, який ошукав 12 громадян, постане перед судом
19 жовтень, 16:30
На Волині судитимуть псевдопрокурора. ФОТО На Волині судитимуть псевдопрокурора. ФОТО
19 вересень, 16:35
Волинянку, яка виправдовувала «рускій мір», взяли під варту Волинянку, яка виправдовувала «рускій мір», взяли під варту
02 вересень, 12:38
На Волині «закладчику» повідомили про підозру На Волині «закладчику» повідомили про підозру
06 грудень, 2021, 16:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині покарали залізничника, який розповідав про перевезення озброєння областю
Сьогодні, 13:00
 0
У старій частині Луцька знову виявили провалля
Сьогодні, 12:46
 0
Розповіли, як працюватиме відновлений McDonald’s у Луцьку
Сьогодні, 12:30
 0
Українські біженці в Європі: актуальна ситуація
Сьогодні, 12:22
 0
Волинський військовослужбовець вперше зустрівся із новонародженою донечкою. ФОТО
Сьогодні, 12:14
 0
Медіа
відео
1/8