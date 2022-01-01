Волинський військовослужбовець вперше зустрівся із новонародженою донечкою. ФОТО
Сьогодні, 12:14
У КНП Старовижівська багатопрофільна лікарня у волинського військовослужбовця народилася донечка.
Про це повідомила Світлана Ющик на своїй сторінці у фейсбуці.
Військовослужбовець Владислав Бегаль вперше тримав на руках свою новонароджену донечку.
Вітаємо Софію і Владислава Бегалів з поповненням у родині!
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Про це повідомила Світлана Ющик на своїй сторінці у фейсбуці.
Військовослужбовець Владислав Бегаль вперше тримав на руках свою новонароджену донечку.
Вітаємо Софію і Владислава Бегалів з поповненням у родині!
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