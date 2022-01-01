Волинський військовослужбовець вперше зустрівся із новонародженою донечкою. ФОТО





Про це повідомила Світлана Ющик на своїй сторінці у



Військовослужбовець Владислав Бегаль вперше тримав на руках свою новонароджену донечку.



Вітаємо Софію і Владислава Бегалів з поповненням у родині!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У КНП Старовижівська багатопрофільна лікарня у волинського військовослужбовця народилася донечка.Про це повідомилана своїй сторінці у фейсбуці Військовослужбовецьвперше тримав на руках свою новонароджену донечку.Вітаємо Софію і Владислава Бегалів з поповненням у родині!

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