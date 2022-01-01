Завтра, 18 листопада, Луцьк прощатиметься із загиблими військовими

Завтра, 18 листопада, Луцьк прощатиметься із загиблими військовими
Відспівування двох військовослужбовців відбудеться у п'ятницю, 18 листопада, о 11:00 у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.

Про це повідомили у Луцькраді.

Лучанин Рижков Олександр Васильович (17.11.1981 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 25 серпня 2022 року.

Загинув 7 листопада в районі населеного пункту Бахмут Донецької області.

Толстокоров Андрій Сергійович (21.09.1982 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 17 березня 2022 року.

Загинув 15 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.

Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!

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Теги: похорон, Луцьк, військові
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