Завтра, 18 листопада, Луцьк прощатиметься із загиблими військовими





Про це повідомили у Луцькраді.



Лучанин Рижков Олександр Васильович (17.11.1981 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 25 серпня 2022 року.







Толстокоров Андрій Сергійович (21.09.1982 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 17 березня 2022 року.





Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відспівування двох військовослужбовців відбудеться у п'ятницю, 18 листопада, о 11:00 у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.Про це повідомили у Луцькраді.Лучанин Рижков Олександр Васильович (17.11.1981 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 25 серпня 2022 року. Загинув 7 листопада в районі населеного пункту Бахмут Донецької області.Толстокоров Андрій Сергійович (21.09.1982 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 17 березня 2022 року.

Загинув 15 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію