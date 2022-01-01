Біля Бахмута загинув лучанин Олександр Рижков

Рижков Олександр Васильович, 17.11.1981 року народження.



Про це Ігор Поліщук.



Солдат був призваний на військову службу по мобілізації 25 серпня до особового складу військової частини на посаду стрільця-помічника гранатометника стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти стрілецького батальйону.



Солдат Рижков Олександр Васильович загинув 7 листопада року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Бахмут Донецької області.



Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!

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