На Волинь з робочим візитом приїхав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет

На Волинь з робочим візитом приїхав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет
Сьогодні, 9 листопада, Волинь вкотре відвідав міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"Попереду – насичена програма. Однак першим відвідали один із дитсадків обласного центру – аби не порушувати розклад дня маленьких вихованців. Разом із Сергієм Шкарлетом та Ігорем Поліщуком поспілкувались із керівником та трудовим колективом закладу. «Героям слава!» дружно відповідають дітки на традиційне вітання сьогодення", - йдеться в повідомленні.

Комфортне освітнє середовище, облаштоване укриття, ігрові зони та дбайливо доглянута територія навколо садка – залишились приємно вражені роботою працівників закладу. Міністр освіти і науки також високо оцінив відданість колективу своїй справі та подякував усім за ініціативність і працю.

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Теги: Волинь, Шкарлет, робочий візит
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