На Волинь з робочим візитом приїхав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет
Сьогодні, 15:22
Сьогодні, 9 листопада, Волинь вкотре відвідав міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Попереду – насичена програма. Однак першим відвідали один із дитсадків обласного центру – аби не порушувати розклад дня маленьких вихованців. Разом із Сергієм Шкарлетом та Ігорем Поліщуком поспілкувались із керівником та трудовим колективом закладу. «Героям слава!» дружно відповідають дітки на традиційне вітання сьогодення", - йдеться в повідомленні.
Комфортне освітнє середовище, облаштоване укриття, ігрові зони та дбайливо доглянута територія навколо садка – залишились приємно вражені роботою працівників закладу. Міністр освіти і науки також високо оцінив відданість колективу своїй справі та подякував усім за ініціативність і працю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Попереду – насичена програма. Однак першим відвідали один із дитсадків обласного центру – аби не порушувати розклад дня маленьких вихованців. Разом із Сергієм Шкарлетом та Ігорем Поліщуком поспілкувались із керівником та трудовим колективом закладу. «Героям слава!» дружно відповідають дітки на традиційне вітання сьогодення", - йдеться в повідомленні.
Комфортне освітнє середовище, облаштоване укриття, ігрові зони та дбайливо доглянута територія навколо садка – залишились приємно вражені роботою працівників закладу. Міністр освіти і науки також високо оцінив відданість колективу своїй справі та подякував усім за ініціативність і працю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волинь з робочим візитом приїхав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет
Сьогодні, 15:22
«Ми ще побуваємо у звільненому Маріуполі»: волинянин розповів про оборону міста, полон та повернення додому
Сьогодні, 14:59
Від поранень, отриманих у бою з російськими загарбниками, помер військовий з Волині Сергій Олішкевич
Сьогодні, 14:28
Як волиняни писали Радіодиктант національної єдності
Сьогодні, 14:14
Медіа