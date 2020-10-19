На Волинь з робочим візитом приїхав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет

Сергій Шкарлет.



Про це Юрій Погуляйко.



"Попереду – насичена програма. Однак першим відвідали один із дитсадків обласного центру – аби не порушувати розклад дня маленьких вихованців. Разом із Сергієм Шкарлетом та Ігорем Поліщуком поспілкувались із керівником та трудовим колективом закладу. «Героям слава!» дружно відповідають дітки на традиційне вітання сьогодення", - йдеться в повідомленні.



Комфортне освітнє середовище, облаштоване укриття, ігрові зони та дбайливо доглянута територія навколо садка – залишились приємно вражені роботою працівників закладу. Міністр освіти і науки також високо оцінив відданість колективу своїй справі та подякував усім за ініціативність і працю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 9 листопада, Волинь вкотре відвідав міністр освіти і науки УкраїниПро це повідомив голова Волинської ОВА"Попереду – насичена програма. Однак першим відвідали один із дитсадків обласного центру – аби не порушувати розклад дня маленьких вихованців. Разом із Сергієм Шкарлетом тапоспілкувались із керівником та трудовим колективом закладу. «Героям слава!» дружно відповідають дітки на традиційне вітання сьогодення", - йдеться в повідомленні.Комфортне освітнє середовище, облаштоване укриття, ігрові зони та дбайливо доглянута територія навколо садка – залишились приємно вражені роботою працівників закладу. Міністр освіти і науки також високо оцінив відданість колективу своїй справі та подякував усім за ініціативність і працю.

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