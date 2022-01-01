У Луцьку через повітряну тривогу – затримка з відновленням електропостачання





Про це повідомили у «Волиньобленерго».



Включення електропостачання споживачів розпочалося після закінчення повітряної тривоги.



"Просимо з розумінням поставитись до ситуації, що склалась - заходи спрямовані на забезпечення безпеки працівників", - наголошують у «Волиньобленерго».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв’язку із оголошеною повітряною тривогою відновлення електропостачання в частині міста Луцька та Луцького району після закінчення ремонтних робіт вимушено призупинили.Про це повідомили у «Волиньобленерго».Включення електропостачання споживачів розпочалося після закінчення повітряної тривоги."Просимо з розумінням поставитись до ситуації, що склалась - заходи спрямовані на забезпечення безпеки працівників", - наголошують у «Волиньобленерго».

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