Задушив подушкою: донеччанин за вбивство сусіда на Волині отримав понад 9 років тюрми

Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 35-річним уродженцем Донеччини, жителем села Кам’януха Камінь-Каширського району, незаконного проникнення до житла та умисного вбивства .Про це повідомили в обласній прокуратурі Волині.Доведено, що майже опівночі 3 липня 2022 року раніше судимий чоловік, яким менше року тому умовно-достроково звільнився з місць позбавлення волі, вибив вхідні двері у хаті 63-річного односельця, увірвався у житло та задушив господаря помешкання подушкою.Наступних дев`ять з половиною років визнаний винуватим у вчиненні цих злочинів зловмисник перебуватиме за ґратами.