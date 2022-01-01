Задушив подушкою: донеччанин за вбивство сусіда на Волині отримав понад 9 років тюрми

Задушив подушкою: донеччанин за вбивство сусіда на Волині отримав понад 9 років тюрми
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 35-річним уродженцем Донеччини, жителем села Кам’януха Камінь-Каширського району, незаконного проникнення до житла та умисного вбивства .

Про це повідомили в обласній прокуратурі Волині.

Доведено, що майже опівночі 3 липня 2022 року раніше судимий чоловік, яким менше року тому умовно-достроково звільнився з місць позбавлення волі, вибив вхідні двері у хаті 63-річного односельця, увірвався у житло та задушив господаря помешкання подушкою.

Наступних дев`ять з половиною років визнаний винуватим у вчиненні цих злочинів зловмисник перебуватиме за ґратами.

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Теги: Волинь, вбивство, донеччанин
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