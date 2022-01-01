Убивця полковника міліції на Волині перебуватиме за ґратами довічно
Сьогодні, 16:01
За принципової позиції прокурорів Ковельської окружної прокуратури суд залишив без задоволення заяву про перегляд справи засудженого до довічного позбавлення волі 52-річного волинянина – він і надалі відбуватиме покарання за низку вчинених ще на початку 2000-х років злочинів.
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Увечері 20 березня 2002 року чоловік з двома спільниками здійснили розбійний напад із проникненням у квартиру в Ковелі.
У помешканні перебували дві жінки та дворічна дівчинка.
Озброєні нападники вимагали з них гроші, знаючи, що господар квартири має намір наступного дня купувати авто. Тим часом додому – у помешкання в цьому ж під`їзді цього ж будинку, повертався старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів, учинених організованими групами, слідчого управління УМВС України у Волинській області полковник Федір Литвинюк.
Почувши шум у квартирі сусідів, він втрутився в ситуацію, схопив одного зі злочинців – та наразився на кулю з пістолета «ТТ».
Той постріл став смертельним.
Згодом убивцю та його спільників судили. З`ясувалося, що окрім цього злочину на їхньому рахунку було понад 20 правопорушень, вчинених у складі організованої групи.
Суд призначив 32-річному раніше судимому за розбої, а того разу – ще і за вбивство правоохоронця волинянину покарання у виді довічного позбавлення волі.
Його спільники отримали по 10 років позбавлення волі – і вже відбули покарання.
Убивця ж вирішив наполягати на перегляді справи за нововиявленими обставинами.
Проте жодних нововиявлених обставин суд не встановив –і волинянин перебуватиме за ґратами довічно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Увечері 20 березня 2002 року чоловік з двома спільниками здійснили розбійний напад із проникненням у квартиру в Ковелі.
У помешканні перебували дві жінки та дворічна дівчинка.
Озброєні нападники вимагали з них гроші, знаючи, що господар квартири має намір наступного дня купувати авто. Тим часом додому – у помешкання в цьому ж під`їзді цього ж будинку, повертався старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів, учинених організованими групами, слідчого управління УМВС України у Волинській області полковник Федір Литвинюк.
Почувши шум у квартирі сусідів, він втрутився в ситуацію, схопив одного зі злочинців – та наразився на кулю з пістолета «ТТ».
Той постріл став смертельним.
Згодом убивцю та його спільників судили. З`ясувалося, що окрім цього злочину на їхньому рахунку було понад 20 правопорушень, вчинених у складі організованої групи.
Суд призначив 32-річному раніше судимому за розбої, а того разу – ще і за вбивство правоохоронця волинянину покарання у виді довічного позбавлення волі.
Його спільники отримали по 10 років позбавлення волі – і вже відбули покарання.
Убивця ж вирішив наполягати на перегляді справи за нововиявленими обставинами.
Проте жодних нововиявлених обставин суд не встановив –і волинянин перебуватиме за ґратами довічно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку створять найбільшу картину у світі
Сьогодні, 16:39
Василь Рижук, який висаджує чорнобривці вздовж доріг, встановив світовий рекорд. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:22
Убивця полковника міліції на Волині перебуватиме за ґратами довічно
Сьогодні, 16:01
Біля Бахмута загинув лучанин Олександр Рижков
Сьогодні, 15:51
Задушив подушкою: донеччанин за вбивство сусіда на Волині отримав понад 9 років тюрми
Сьогодні, 15:45
Медіа