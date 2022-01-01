У Луцьку створять найбільшу картину у світі





12-го листопада о 17:00 в Луцькому МСУМК відбудеться відкриття проєкту та мистецька акція "Народження народження", яка дасть старт проєкту "КОСМОГОНІЯ". Експозицію музею поповнить найбільше живописне полотно у світі. Висота картини сягне 10 м, а ширина — 200 м, тобто її площа складатиме 2 000 м2.



Картина буде сформована орієнтовно з 300 фрагментів, кожен із яких одночасно буде окремим самостійним арт-об’єктом. Цю роботу, впродовж півтора року, буде створювати знаковий український художник — Петро Антип.



Глядачі та працівники будуть отримувати унікальний психоемоційний досвід. Реальний виробничий процес, буде невід’ємною частиною арт-проєкту» — розповідає Віктор Корсак, куратор проєкту «КОСМОГОНІЯ» і фундатор МСУМК.



Важливою складовою проєкту є те, що відвідувачі Музею долучаться до найтривалішого у світі перформансу. Протягом 18 місяців вони зможуть спостерігати за творенням полотна: творчим пошуком митця та «Народженням народження». Мистецьке дійство Петра Антипа триватиме понад 3000 годин (попередній рекорд належить Марині Абрамович, перформанс якої тривав 700 годин).



Впродовж процесу творення картини, у музеї будуть відбуватися різноманітні заходи на тему «КОСМОГОНІЯ» — мистецькі імпрези, майстер-класи, пізнавальні лекції, наукові форуми та конференції. Це дозволить відвідувачам, не лише поглибити свої знання із даної проблематики та отримати відповіді на непрості питання, а й сформулювати свої бачення на ґенезу всесвіту.



Автори проєкту переконані, що даний задум буде вагомим доробком і сприятиме приєднанню Луцька та України в цілому до когорти найвідоміших глобальних туристичних локацій.



До речі, попередній рекорд належить британському митцю Саші Джафру, який дав світові свою роботу "Подорож людства" площею 1 600 м2.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Музей сучасного українського мистецтва Корсаків (МСУМК) представляє унікальний проєкт світового масштабу. Експозицію музею поповнить найбільша у світі живописна картина на полотні площею 2 000 м2.12-го листопада о 17:00 в Луцькому МСУМК відбудеться відкриття проєкту та мистецька акція "Народження народження", яка дасть старт проєкту "КОСМОГОНІЯ". Експозицію музею поповнить найбільше живописне полотно у світі. Висота картини сягне 10 м, а ширина — 200 м, тобто її площа складатиме 2 000 м2.Картина буде сформована орієнтовно з 300 фрагментів, кожен із яких одночасно буде окремим самостійним арт-об’єктом. Цю роботу, впродовж півтора року, буде створювати знаковий український художник —Глядачі та працівники будуть отримувати унікальний психоемоційний досвід. Реальний виробничий процес, буде невід’ємною частиною арт-проєкту» — розповідає Віктор Корсак, куратор проєкту «КОСМОГОНІЯ» і фундатор МСУМК.Важливою складовою проєкту є те, що відвідувачі Музею долучаться до найтривалішого у світі перформансу. Протягом 18 місяців вони зможуть спостерігати за творенням полотна: творчим пошуком митця та «Народженням народження». Мистецьке дійство Петра Антипа триватиме понад 3000 годин (попередній рекорд належить Марині Абрамович, перформанс якої тривав 700 годин).Впродовж процесу творення картини, у музеї будуть відбуватися різноманітні заходи на тему «КОСМОГОНІЯ» — мистецькі імпрези, майстер-класи, пізнавальні лекції, наукові форуми та конференції. Це дозволить відвідувачам, не лише поглибити свої знання із даної проблематики та отримати відповіді на непрості питання, а й сформулювати свої бачення на ґенезу всесвіту.Автори проєкту переконані, що даний задум буде вагомим доробком і сприятиме приєднанню Луцька та України в цілому до когорти найвідоміших глобальних туристичних локацій.До речі, попередній рекорд належить британському митцюякий дав світові свою роботу "Подорож людства" площею 1 600 м2.Стежити за апдейтами проєкту “КОСМОГОНІЯ” та за новинами МСУМК можна на сторінках у Facebook та Instagram. З будь-яких питань писати на [email protected]

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