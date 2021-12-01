Василь Рижук, який висаджує чорнобривці вздовж доріг, встановив світовий рекорд. ФОТО. ВІДЕО

Василь Рижук, який висаджує чорнобривці вздовж доріг, встановив світовий рекорд. ФОТО. ВІДЕО
Волинянин Василь Рижук встановив світовий рекорд у номінації «Українська квітуча вишиванка з найбільшою кількістю чорнобривців та декоративних соняшників, висаджених художником-скульптором вздовж доріг України за авторським проєктом».

Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці депутатка Волинської обласної ради Юлія Вусенко.

Вона вручила рекордсмену відповідний диплом.

«Уся Україна знає про його соняхи і чорнобривці.
Це той символізм, який для нас, волинян, асоціюється з дорогою додому. Сьогодні це щемно і символічно, як ніколи!», – написала вона.
Василь Рижук, який висаджує чорнобривці вздовж доріг, встановив світовий рекорд. ФОТО. ВІДЕО
Василь Рижук, який висаджує чорнобривці вздовж доріг, встановив світовий рекорд. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: Рижук, рекордсмен, Волинь, чорно
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