Dilovod: українська альтернатива*





Вітчизняною альтернативою російським бухгалтерським програмам може стати



Рішення для малого бізнесу будь-якої галузі

Dilovod — сервіс, орієнтований на малий та середній бізнес у сфері послуг, торгівлі та виробництва. Він підійде окремим підприємцям (ФОП без найманих працівників) та ФОПам з людьми у штаті. Також Dilovod буде корисний юридичним особам: платникам/неплатникам ПДВ, на єдиному податку, чи загальній системі оподаткування.



Це рішення для бізнесу не вимагає знань бухгалтерського обліку. Dilovod дозволяє контролювати бізнес 24\7 та заощаджувати на веденні обліку (користування коштує від 450 грн/місяць). Також можна безкоштовно спробувати сервіс. Щоб це зробити, потрібно тільки



Облік, звітність, та ПРРО в одній програмі

Одна з суттєвих переваг Dilovod — багатофункціональність. Розглянемо декілька найбільш популярних функцій сервісу:



• облік грошових коштів — отримуйте актуальну інформацію про залишки, надходження і витрати грошових коштів в касі та на банківських рахунках;



• облік продажів — фіксуйте переміщення товару на всіх етапах продажу, швидко створюйте угоди, виконуйте замовлення та контролюйте сплату;



• облік складу — контролюйте надходження, рух всередині складу, вибуття товару і оплату за нього, а також легко оформлюйте списання, оприбуткування надлишків та здійснюйте інвентаризацію;



• електронна звітність — відправляйте звітність в 3 кліка й отримуйте звіт про отримання і прийом від ДФС, без зайвих обмінів файлами;



• програмний РРО — не потрібно купувати касовий апарат та встановлювати ПЗ. Достатньо лише зареєструватися;



• облік товару — отримуйте точні дані про залишки і обіг товарів, контролюйте їх собівартість, відпускні ціни, зберігання і реалізацію;



• управління цінами — система дозволяє застосовувати гнучку цінову політику, використовуючи знижки, націнки, відстрочки платежів. Формуйте відпускні ціни на підставі прайсових цін постачальника, фактичних цін закупівлі, попередніх відпускних цін або довільно розрахованих цін.



Програмне забезпечення Dilovod адаптоване до реалій ведення бізнесу в Україні, тому оновлюється самостійно при змінах у законодавстві.



Патріотичний український сервіс

Мета команди Dilovod.ua — бути гідною альтернативою софту країни-агресора та на фінансовому фронті допомогти Україні перемогти у війні. Тому сервіс безкоштовно надає свої послуги ряду українських волонтерських організацій.



Як доєднатися і почати роботу

З системою швидко розпочати роботу — можна завантажити з Excel довідники товарів та клієнтів, початкові залишки товарів, заборгованості, ціни та будь-які дані, які ви хочете бачити в системі. За потреби фахівці служби підтримки допоможуть перенести дані з інших програм, виконати необхідні налаштування, проведуть демонстрацію функціоналу та проконсультують з усіх питань в ході роботи.



Докладніше про можливості програми, ціни та умови користування — читайте на сайті онлайн-бухгалтерії Dilovod.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну багато бізнесів почали шукати альтернативи російському бухгалтерському ПЗ, адже і 1С, і BAS, і Bitrix — сервіси з РФ. Це питання не лише етики, а й безпеки, бо перераховуючи платежі російським компаніям, бізнеси годують армію агресора та передають свої дані в розпорядження ворогу.Вітчизняною альтернативою російським бухгалтерським програмам може стати Dilovod . Це український онлайн-сервіс обліку та звітності, який з 2013 року спрощує життя підприємцям і бухгалтерам. Розповідаємо, як працює Dilovod і що в ньому є.Dilovod — сервіс, орієнтований на малий та середній бізнес у сфері послуг, торгівлі та виробництва. Він підійде окремим підприємцям (ФОП без найманих працівників) та ФОПам з людьми у штаті. Також Dilovod буде корисний юридичним особам: платникам/неплатникам ПДВ, на єдиному податку, чи загальній системі оподаткування.Це рішення для бізнесу не вимагає знань бухгалтерського обліку. Dilovod дозволяє контролювати бізнес 24\7 та заощаджувати на веденні обліку (користування коштує від 450 грн/місяць). Також можна безкоштовно спробувати сервіс. Щоб це зробити, потрібно тільки зареєструватися на сайті.Одна з суттєвих переваг Dilovod — багатофункціональність. Розглянемо декілька найбільш популярних функцій сервісу:• облік грошових коштів — отримуйте актуальну інформацію про залишки, надходження і витрати грошових коштів в касі та на банківських рахунках;• облік продажів — фіксуйте переміщення товару на всіх етапах продажу, швидко створюйте угоди, виконуйте замовлення та контролюйте сплату;• облік складу — контролюйте надходження, рух всередині складу, вибуття товару і оплату за нього, а також легко оформлюйте списання, оприбуткування надлишків та здійснюйте інвентаризацію;• електронна звітність — відправляйте звітність в 3 кліка й отримуйте звіт про отримання і прийом від ДФС, без зайвих обмінів файлами;• програмний РРО — не потрібно купувати касовий апарат та встановлювати ПЗ. Достатньо лише зареєструватися;• облік товару — отримуйте точні дані про залишки і обіг товарів, контролюйте їх собівартість, відпускні ціни, зберігання і реалізацію;• управління цінами — система дозволяє застосовувати гнучку цінову політику, використовуючи знижки, націнки, відстрочки платежів. Формуйте відпускні ціни на підставі прайсових цін постачальника, фактичних цін закупівлі, попередніх відпускних цін або довільно розрахованих цін.Програмне забезпечення Dilovod адаптоване до реалій ведення бізнесу в Україні, тому оновлюється самостійно при змінах у законодавстві.Мета команди Dilovod.ua — бути гідною альтернативою софту країни-агресора та на фінансовому фронті допомогти Україні перемогти у війні. Тому сервіс безкоштовно надає свої послуги ряду українських волонтерських організацій.З системою швидко розпочати роботу — можна завантажити з Excel довідники товарів та клієнтів, початкові залишки товарів, заборгованості, ціни та будь-які дані, які ви хочете бачити в системі. За потреби фахівці служби підтримки допоможуть перенести дані з інших програм, виконати необхідні налаштування, проведуть демонстрацію функціоналу та проконсультують з усіх питань в ході роботи.Докладніше про можливості програми, ціни та умови користування — читайте на сайті онлайн-бухгалтерії Dilovod.

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