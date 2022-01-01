У прикордонній громаді на Волині попереджають про вибухи сьогодні ввечері
Сьогодні, 17:22
На Волині у Камінь-Каширській громаді буде чутно вибухи сьогодні, 9 листопада.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"До уваги жителів Камінь-Каширщини. На півночі району сьогодні проводитимуться вибухові роботи. Зберігайте спокій та вірте в ЗСУ!" - написав Погуляйко.
Це відбуватиметься в рамках військової підготовки, додав він.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"До уваги жителів Камінь-Каширщини. На півночі району сьогодні проводитимуться вибухові роботи. Зберігайте спокій та вірте в ЗСУ!" - написав Погуляйко.
Це відбуватиметься в рамках військової підготовки, додав він.
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