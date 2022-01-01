У прикордонній громаді на Волині попереджають про вибухи сьогодні ввечері





Про це Юрій Погуляйко.



"До уваги жителів Камінь-Каширщини. На півночі району сьогодні проводитимуться вибухові роботи. Зберігайте спокій та вірте в ЗСУ!" - написав Погуляйко.



Це відбуватиметься в рамках військової підготовки, додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині у Камінь-Каширській громаді буде чутно вибухи сьогодні, 9 листопада.Про це повідомив голова Волинської ОВА"До уваги жителів Камінь-Каширщини. На півночі району сьогодні проводитимуться вибухові роботи. Зберігайте спокій та вірте в ЗСУ!" - написав Погуляйко.Це відбуватиметься в рамках військової підготовки, додав він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію