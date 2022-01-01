У прикордонній громаді на Волині попереджають про вибухи сьогодні ввечері

У прикордонній громаді на Волині попереджають про вибухи сьогодні ввечері
На Волині у Камінь-Каширській громаді буде чутно вибухи сьогодні, 9 листопада.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"До уваги жителів Камінь-Каширщини. На півночі району сьогодні проводитимуться вибухові роботи. Зберігайте спокій та вірте в ЗСУ!" - написав Погуляйко.

Це відбуватиметься в рамках військової підготовки, додав він.

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Теги: Камінь-Каширський район, вибухи
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