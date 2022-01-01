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«Ми ще побуваємо у звільненому Маріуполі»: волинянин розповів про оборону міста, полон та повернення додому

«Ми ще побуваємо у звільненому Маріуполі»: волинянин розповів про оборону міста, полон та повернення додому
Про повномасштабне вторгнення Росії та територію України волинянин Володимир Лучко дізнався у Польщі з повідомлення мами: «У нас війна». Чоловік відразу почав думати, як повернутися в Україну, що і зробив у перші дні. Опісля доєднався до лав «Азову». А далі була оборона Маріуполя, «Азовсталь», полон, обмін та повернення додому.

Про цю емоційну і складну частину свого життя старший солдат полку спецпризначення «Азов» Володимир Лучко погодився розповісти читачам видання ВСН.

До 24 лютого чоловік працював за кордоном у сфері будівництва, захоплювався важкою атлетикою, американським футболом, культуристикою. Планував влітку навіть виступати уже на професійній арені. Проте завадила повномасштабна війна... Але він не планує полишати спорт, хоча й каже, що наразі не склалося у цьому напрямку: «Все ще попереду».

Далі - пряма мова молодого азовця.

Про повномасштабну війну дізнався від мами

24 лютого я був у Польщі, і зайшов перед роботою взяти собі кави, а тут від мами прийшла СМСка: «У нас війна». Пізніше знайомі почали надсилати повідомлення. Подумав: «Серйозно, почалося».

Відразу почав шукати, як доїхати до України. Але багато хто відмовлявся, можливо, не до кінця усвідомлювали, що йде війна, а можливо водії-чоловіки боялися перетинати кордон. Бо уже після цього вони не змогли б виїхати.

Загалом декілька днів пішло на пошуки. І хтось з поляків мені написав, що збираються хлопці шістьма автомобілями їхати до кордону з Україною, аби забрати жінок та дітей. Бо один з них мав декілька готелів, де вони поселяли наших біженців.

І вони підвезли мене до кордону. Далі туристичним автобусом ми дісталися Львова і потягом поїхав відразу на Київ.

У березні потрапив у Маріуполь

Коли їхав в Україну, то уже мав попередні плани. Спочатку зустрівся зі знайомими у теробороні, а далі ми потрапили в «Азов».

Якось все так закрутилося тоді. Загалом хто куди хотів, той туди й потрапив. Єдине, що до військкоматів черги по пів кілометра були, і звідти багатьох додому відправляли. Знайомі по три дні стояли й в результаті чули: «Ми вам передзвонимо. Очікуйте».
«Ми ще побуваємо у звільненому Маріуполі»: волинянин розповів про оборону міста, полон та повернення додому

Загалом як такого військового досвіду я не мав, але певний період часу цікавився зброєю і проходив вишколи. Пізніше переключився на спорт, і мені він більше тоді зайшов. Але...

Далі ми вирушили на схід, і уже десь 29 березня потрапили в Маріуполь. Тоді ще про перехід на «Азовсталь» взагалі ніхто не думав, а планували бути у місті до кінця. Але пізніше прийшов наказ перебиратися на завод, бо до міста рухалися великі ворожі колони.

Тоді на «Азовсталь» відступали абсолютно всі - «Азов», прикордонники, морпіхи, і не було такого, що хтось десь окремо знаходиться. Всі змішалися. Було доволі складно, бо тоді ще міст підірвали, і декому довелося вплав добиратися до заводу. Хто куди потрапив, той там і був уже до самого полону.

Понад місяць жили на «Азовсталі»

Загалом на заводі ми були з 15 квітня по 19 травня. Там всі трималися до останнього. Але за неможливості деокупувати Маріуполь отримали наказ на вихід у полон. І ще важливим фактором була велика кількість поранених. За них всі дуже переживали й зробити нічого не могли. Перев'язка не загоїть кісток. Також медикаментів катастрофічно не вистачало, аби проводити хоч якісь хірургічні втручання.
«Ми ще побуваємо у звільненому Маріуполі»: волинянин розповів про оборону міста, полон та повернення додому

Загалом лікарі робили, що могли, врятували багатьох хлопців, за що їм велика подяка. Вони працювали на межі, і без них невідомо що було. Бо найстрашніше, це коли гинуть твої друзі. Це дуже важко морально. Але ти нічого з цим не можеш зробити. Назад нічого не повернеш.

З Оленівки - у російський Таганрог

Загалом до нас, як азовців, не було якогось особливо ставлення, там усіх, і прикордонників і морпіхів, прирівняли до «Азову». Бо не вийшли з Маріуполя, не здалися, а перейшли на «Азовсталь» тримати оборону.

З «Азовсталі» нас перевели на декілька днів в Оленівку, а потім після розподілу я потрапив у Таганрог.

Найбільше у полоні не вистачало свободи, рідних і знайомих хотілося побачити. Дуже складно, коли тебе обмежують у пересуванні, і ти постійно сидиш на одному місці. І всі надіялися на обмін. Дуже складно чекати, бо простіше, коли ти знаєш якісь терміни. І ти думаєш: «Може сьогодні, завтра, через місяць...»

Довгоочікуваний обмін

Про обмін я дізнався коли приїхав до нього. А це було десь за 40 хвилин до кордону. Але й тоді ми не були впевнені на кордоні якої ми країни знаходимося. Та і перед від'їздом ніхто не знав, куди нас везуть. Варіантів було дуже багато: можливо, знову на Оленівку, можливо, ще кудись. Втім, у нас росіян, напевно, попереджують про обмін.

Приїхавши, ми розвантажили свої сумки та рюкзаки й пішки дісталися свої території. Далі поїли в автобусі й нас відвезли на один з пунктів, де було багато «швидких», адже деякі хлопці мали травми хребта.

Нам дали телефони. Але мені не пощастило: я не пам'ятав жодного номера крім свого. А телефони ми ще раніше очистили й повикидали, або розбили. Тому перший дзвінок я зробив до брата на інстаграм уже пізно ввечері з госпіталя, де ми проходили лікування та реабілітацію. А потім - зустріч з моєю дівчиною, а трохи пізніше приїхала мама уже до Києва.
«Ми ще побуваємо у звільненому Маріуполі»: волинянин розповів про оборону міста, полон та повернення додому

Загалом у мене була контузія, деякі проблеми зі спиною та колінами. І дуже хотілося солодкого, причому усім. Мабуть, не вистачало глюкози. Хоча зараз лише зрідка можу з'їсти якусь цукерку.

У полоні лишилися друзі

Я згадую про полон, бо там лишилися достатньо друзів. В голові деколи промотую, коли їх обміняють, і дуже цього чекаю. Моніторю кожен обмін. Це не лише азовці, бо спілкувалися з багатьма: нацгвардія, тероборона, ЗСУ, і місцеві хлопці. Там зібралося всіх і по трохи. І якогось окремого підрозділу ніде не було.

Можливо до «Азовсталі» була трохи інша ситуація, але й там ми воювали та тримали оборону міста разом з морпіхами. Загалом все залежить від людини, і немає різниці де боєць, чи в ЗСУ, чи в Нацгвардії, чи в теробороні.

Роль білорусів у цій війні неоднозначна

До України з початку війни приїхало багато білорусів на підтримку. Тому питання білоруського суспільства у цій війні доволі неоднозначна. Комусь вони - вороги, комусь - видається, що друзі.

Я маю знайомих з Білорусі, які зараз працюють за кордоном, і я не можу сказати нічого поганого про них. А білоруська влада хоче одним місцем сидіти на двох стільцях: і до Європи не проти, і від Росії втекти не може через фінансову залежність. Побачимо, яку сторону вони приймуть, і на мою думку, це їм доведеться вирішити у найближчі декілька місяців.

Це залежить, що вони хочуть для свого народу та суспільства. І вони думають про те, що буде далі. Але в будь-якому випадку це буде абсолютно їхній вибір. Що там суспільство обере, те і матиме.

Ми ще побуваємо у звільненому Маріуполі

Наразі чим буду займатися далі залежить від медичної комісії, яка й визначить стан здоров'я та мою придатність. Моє таке життєве гасло: не здаватися і не панікувати. Проблеми є кругом, як на війні, в армії, так і в мирному житті. І вирішувати їх потрібно в міру надходження. А паніку створює колосальна кількість людей, і багато хто піддається. Але це не складно контролювати. Бо коли ж усі будуть стрибати з даху, бо думають, що мають крила, ти ж не будеш це робити?

Загалом з 2014 року багато чого змінилося, і сьогодні уже формується українське суспільство. До захисту і допомоги включилися усі українці, як за кордоном, там і на місцях. Хтось воює, а хтось і волонтерити має, бо тил теж дуже важливий. Українська армія стає професійнішою, що радує.

Стосовно Росії, то ще десь у 2010 році я мріяв поїхати у Петербург, аби пройтися музеями. Ось мене звозили у Росію, і я більше туди не хочу. Загалом я ще з 2014 року принципово припинив спілкуватися російською, хоча раніше з деякими людьми з-за кордону розмовляв. А зараз вони теж потрохи намагаються переходити на українську, за що їм велика повага.

Після перемоги хочеться аби відбудували всі міста і люди повернулися до нормального життя. Аби не думали, що потрібно перейматися за близьких чи рідних, когось хоронити. Хочу, аби було просто мирне життя. І ми ще побуваємо у звільненому Маріуполі, бо по іншому не може бути.

І ніяких перемовин з російською владою не може бути. А якщо вони хочуть перемир'я, то лише за умови, що покинуть всі наші окуповані території, і виплатять репарації за все зруйноване і знищене. Все можна відбудувати, але загиблих людей уже не повернеш.

Я став військовим не з примусу, а добровільно. І ніколи не шкодував, що повернувся. За кордоном, можливо, більше себе накручував би. А так приїхав. Війна? Тоді воюємо!

Текст: Юлія АНТОНЮК

Фото: Роман ДОМБРОВСЬКИЙ

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Теги: Волинянин, полон, Маріуполь, РФ
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