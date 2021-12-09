Як волиняни писали Радіодиктант національної єдності
Сьогодні, 14:14
9 листопада в Україні – День української писемності та мови. Уже традиційно українці з нагоди цього свята пишуть Радіодиктант національної єдності.
Цього року авторка тексту – українська письменниця і режисерка, членкиня Українського ПЕНу Ірина Цілик, читала диктант народна артистка України Ада Роговцева.
«Перший» підготував добірку про те, як писали диктант волиняни.
Юрій Моклиця, депутат, військовий Збройних сил України.
«Промінчик світла у світі невігластва та "какоїразніци". Дякую за можливість побути частинкою цілого, великого, українського», – написав Юрій Моклиця.
Володимир-Волинський педагогічний фаховий коледж ім. А. Ю. Кримського.
«Усі охочі працівники та студенти писали не заради перевірки своєї грамотності, а з метою долучитись до цього всеукраїнського флешмобу, який об’єднує усіх людей навколо України, бо вірять, що українська – МОВА ПЕРЕМОГИ!!!», – зауважили в коледжі.
Сергій Мартинюк, український музикант, письменник, лідер рок-гурту «Фіолет».
«Підозрюю, що переборщив з комами, а взагалі – досвід прекрасний. Iryna Tsilyk, дяка за щемкий, змістовний текст!», – написав Сергій.
Людмила Яворська, журналістка, редакторка Волинської служби новин.
«Найтяжче в радіодиктанті національної єдності - це взагалі писати. Зберегти цей навик з року в рік стає все важче)) Цього року – мій 11 диктант. І щороку диктують такі Тексти, що скільки б не зробила помилок, а все одно на листку – суцільна любов», – йдеться в дописі.
Леонід Гроголь, заступник Підгайцівського сільського голови.
«Вперше писав "Радіодиктант національної єдності". Часом не встигав - давненько до рук не брав ручки, а загалом дуже крутий досвід та ініціатива. Щемливий текст, "барвиста" українська мова. Дякую усім за атмосферу єдності, вона, справді, відчувалась. Мене переповнює гордість і вдячність до усіх поколінь українців, які зберегли, воювали і виборювали українську мову для нас, наших дітей і внуків», – зауважив Леонід Гроголь.
Ольга Ольхова, поетеса.
«Пишемо. Трьома поколіннями. З Днем української писемності!», – йдеться в дописі.
Волинський національний університет імені Лесі Українки.
«Радіодиктант національної єдності 2022. Розпочинаємо», – написала Наталія Благовірна.
Юлія Жолубак, керамістка творчої формації «Ряба Вош».
«Сьогодні день української писемності і мови. Писала і ридала. Надзвичайний текст Ірини Цілик», – написала Юлія.
Юлія Вусенко, депутатка Волинської обласної ради.
«Бо мова має значення», – лаконічно зазначала Юлія Вусенко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Цього року авторка тексту – українська письменниця і режисерка, членкиня Українського ПЕНу Ірина Цілик, читала диктант народна артистка України Ада Роговцева.
«Перший» підготував добірку про те, як писали диктант волиняни.
Юрій Моклиця, депутат, військовий Збройних сил України.
«Промінчик світла у світі невігластва та "какоїразніци". Дякую за можливість побути частинкою цілого, великого, українського», – написав Юрій Моклиця.
Володимир-Волинський педагогічний фаховий коледж ім. А. Ю. Кримського.
«Усі охочі працівники та студенти писали не заради перевірки своєї грамотності, а з метою долучитись до цього всеукраїнського флешмобу, який об’єднує усіх людей навколо України, бо вірять, що українська – МОВА ПЕРЕМОГИ!!!», – зауважили в коледжі.
Сергій Мартинюк, український музикант, письменник, лідер рок-гурту «Фіолет».
«Підозрюю, що переборщив з комами, а взагалі – досвід прекрасний. Iryna Tsilyk, дяка за щемкий, змістовний текст!», – написав Сергій.
Людмила Яворська, журналістка, редакторка Волинської служби новин.
«Найтяжче в радіодиктанті національної єдності - це взагалі писати. Зберегти цей навик з року в рік стає все важче)) Цього року – мій 11 диктант. І щороку диктують такі Тексти, що скільки б не зробила помилок, а все одно на листку – суцільна любов», – йдеться в дописі.
Леонід Гроголь, заступник Підгайцівського сільського голови.
«Вперше писав "Радіодиктант національної єдності". Часом не встигав - давненько до рук не брав ручки, а загалом дуже крутий досвід та ініціатива. Щемливий текст, "барвиста" українська мова. Дякую усім за атмосферу єдності, вона, справді, відчувалась. Мене переповнює гордість і вдячність до усіх поколінь українців, які зберегли, воювали і виборювали українську мову для нас, наших дітей і внуків», – зауважив Леонід Гроголь.
Ольга Ольхова, поетеса.
«Пишемо. Трьома поколіннями. З Днем української писемності!», – йдеться в дописі.
Волинський національний університет імені Лесі Українки.
«Радіодиктант національної єдності 2022. Розпочинаємо», – написала Наталія Благовірна.
Юлія Жолубак, керамістка творчої формації «Ряба Вош».
«Сьогодні день української писемності і мови. Писала і ридала. Надзвичайний текст Ірини Цілик», – написала Юлія.
Юлія Вусенко, депутатка Волинської обласної ради.
«Бо мова має значення», – лаконічно зазначала Юлія Вусенко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Ми ще побуваємо у звільненому Маріуполі»: волинянин розповів про оборону міста, полон та повернення додому
Сьогодні, 14:59
Від поранень, отриманих у бою з російськими загарбниками, помер військовий з Волині Сергій Олішкевич
Сьогодні, 14:28
Як волиняни писали Радіодиктант національної єдності
Сьогодні, 14:14
У розвідці назвали країни, які допомагають Росії
Сьогодні, 13:39
Медіа