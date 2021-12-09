Як волиняни писали Радіодиктант національної єдності

Як волиняни писали Радіодиктант національної єдності
9 листопада в Україні – День української писемності та мови. Уже традиційно українці з нагоди цього свята пишуть Радіодиктант національної єдності.

Цього року авторка тексту – українська письменниця і режисерка, членкиня Українського ПЕНу Ірина Цілик, читала диктант народна артистка України Ада Роговцева.

«Перший» підготував добірку про те, як писали диктант волиняни.

Юрій Моклиця, депутат, військовий Збройних сил України.
Як волиняни писали Радіодиктант національної єдності

«Промінчик світла у світі невігластва та "какоїразніци". Дякую за можливість побути частинкою цілого, великого, українського», – написав Юрій Моклиця.

Володимир-Волинський педагогічний фаховий коледж ім. А. Ю. Кримського.
Як волиняни писали Радіодиктант національної єдності

«Усі охочі працівники та студенти писали не заради перевірки своєї грамотності, а з метою долучитись до цього всеукраїнського флешмобу, який об’єднує усіх людей навколо України, бо вірять, що українська – МОВА ПЕРЕМОГИ!!!», – зауважили в коледжі.

Сергій Мартинюк, український музикант, письменник, лідер рок-гурту «Фіолет».
Як волиняни писали Радіодиктант національної єдності

«Підозрюю, що переборщив з комами, а взагалі – досвід прекрасний. Iryna Tsilyk, дяка за щемкий, змістовний текст!», – написав Сергій.

Людмила Яворська, журналістка, редакторка Волинської служби новин.
Як волиняни писали Радіодиктант національної єдності

«Найтяжче в радіодиктанті національної єдності - це взагалі писати. Зберегти цей навик з року в рік стає все важче)) Цього року – мій 11 диктант. І щороку диктують такі Тексти, що скільки б не зробила помилок, а все одно на листку – суцільна любов», – йдеться в дописі.

Леонід Гроголь, заступник Підгайцівського сільського голови.
Як волиняни писали Радіодиктант національної єдності

«Вперше писав "Радіодиктант національної єдності". Часом не встигав - давненько до рук не брав ручки, а загалом дуже крутий досвід та ініціатива. Щемливий текст, "барвиста" українська мова. Дякую усім за атмосферу єдності, вона, справді, відчувалась. Мене переповнює гордість і вдячність до усіх поколінь українців, які зберегли, воювали і виборювали українську мову для нас, наших дітей і внуків», – зауважив Леонід Гроголь.

Ольга Ольхова, поетеса.
Як волиняни писали Радіодиктант національної єдності

«Пишемо. Трьома поколіннями. З Днем української писемності!», – йдеться в дописі.

Волинський національний університет імені Лесі Українки.
Як волиняни писали Радіодиктант національної єдності

«Радіодиктант національної єдності 2022. Розпочинаємо», – написала Наталія Благовірна.

Юлія Жолубак, керамістка творчої формації «Ряба Вош».
Як волиняни писали Радіодиктант національної єдності

«Сьогодні день української писемності і мови. Писала і ридала. Надзвичайний текст Ірини Цілик», – написала Юлія.

Юлія Вусенко, депутатка Волинської обласної ради.
Як волиняни писали Радіодиктант національної єдності

«Бо мова має значення», – лаконічно зазначала Юлія Вусенко.




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Теги: Радіодиктант національної єдності
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