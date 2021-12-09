Як волиняни писали Радіодиктант національної єдності





Цього року авторка тексту – українська письменниця і режисерка, членкиня Українського ПЕНу Ірина Цілик, читала диктант народна артистка України Ада Роговцева.







Юрій Моклиця, депутат, військовий Збройних сил України.



«Промінчик світла у світі невігластва та "какоїразніци". Дякую за можливість побути частинкою цілого, великого, українського», – написав Юрій Моклиця.



Володимир-Волинський педагогічний фаховий коледж ім. А. Ю. Кримського.



«Усі охочі працівники та студенти писали не заради перевірки своєї грамотності, а з метою долучитись до цього всеукраїнського флешмобу, який об’єднує усіх людей навколо України, бо вірять, що українська – МОВА ПЕРЕМОГИ!!!», – зауважили в коледжі.



Сергій Мартинюк, український музикант, письменник, лідер рок-гурту «Фіолет».



«Підозрюю, що переборщив з комами, а взагалі – досвід прекрасний. Iryna Tsilyk, дяка за щемкий, змістовний текст!», – написав Сергій.



Людмила Яворська, журналістка, редакторка Волинської служби новин.



«Найтяжче в радіодиктанті національної єдності - це взагалі писати. Зберегти цей навик з року в рік стає все важче)) Цього року – мій 11 диктант. І щороку диктують такі Тексти, що скільки б не зробила помилок, а все одно на листку – суцільна любов», – йдеться в дописі.



Леонід Гроголь, заступник Підгайцівського сільського голови.



«Вперше писав "Радіодиктант національної єдності". Часом не встигав - давненько до рук не брав ручки, а загалом дуже крутий досвід та ініціатива. Щемливий текст, "барвиста" українська мова. Дякую усім за атмосферу єдності, вона, справді, відчувалась. Мене переповнює гордість і вдячність до усіх поколінь українців, які зберегли, воювали і виборювали українську мову для нас, наших дітей і внуків», – зауважив Леонід Гроголь.



Ольга Ольхова, поетеса.



«Пишемо. Трьома поколіннями. З Днем української писемності!», – йдеться в дописі.



Волинський національний університет імені Лесі Українки.



«Радіодиктант національної єдності 2022. Розпочинаємо», – написала Наталія Благовірна.



Юлія Жолубак, керамістка творчої формації «Ряба Вош».



«Сьогодні день української писемності і мови. Писала і ридала. Надзвичайний текст Ірини Цілик», – написала Юлія.



Юлія Вусенко, депутатка Волинської обласної ради.



«Бо мова має значення», – лаконічно зазначала Юлія Вусенко.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 9 листопада в Україні – День української писемності та мови. Уже традиційно українці з нагоди цього свята пишуть Радіодиктант національної єдності.Цього року авторка тексту – українська письменниця і режисерка, членкиня Українського ПЕНу, читала диктант народна артистка України «Перший» підготував добірку про те, як писали диктант волиняни., депутат, військовий Збройних сил України.«Промінчик світла у світі невігластва та "какоїразніци". Дякую за можливість побути частинкою цілого, великого, українського», – написав Юрій Моклиця.Володимир-Волинський педагогічний фаховий коледж ім. А. Ю. Кримського.«Усі охочі працівники та студенти писали не заради перевірки своєї грамотності, а з метою долучитись до цього всеукраїнського флешмобу, який об’єднує усіх людей навколо України, бо вірять, що українська – МОВА ПЕРЕМОГИ!!!», – зауважили в коледжі., український музикант, письменник, лідер рок-гурту «Фіолет».«Підозрюю, що переборщив з комами, а взагалі – досвід прекрасний. Iryna Tsilyk, дяка за щемкий, змістовний текст!», – написав Сергій., журналістка, редакторка Волинської служби новин.«Найтяжче в радіодиктанті національної єдності - це взагалі писати. Зберегти цей навик з року в рік стає все важче)) Цього року – мій 11 диктант. І щороку диктують такі Тексти, що скільки б не зробила помилок, а все одно на листку – суцільна любов», – йдеться в дописі., заступник Підгайцівського сільського голови.«Вперше писав "Радіодиктант національної єдності". Часом не встигав - давненько до рук не брав ручки, а загалом дуже крутий досвід та ініціатива. Щемливий текст, "барвиста" українська мова. Дякую усім за атмосферу єдності, вона, справді, відчувалась. Мене переповнює гордість і вдячність до усіх поколінь українців, які зберегли, воювали і виборювали українську мову для нас, наших дітей і внуків», – зауважив Леонід Гроголь., поетеса.«Пишемо. Трьома поколіннями. З Днем української писемності!», – йдеться в дописі.«Радіодиктант національної єдності 2022. Розпочинаємо», – написала, керамістка творчої формації «Ряба Вош».«Сьогодні день української писемності і мови. Писала і ридала. Надзвичайний текст Ірини Цілик», – написала Юлія., депутатка Волинської обласної ради.«Бо мова має значення», – лаконічно зазначала Юлія Вусенко.

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