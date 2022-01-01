Від поранень, отриманих у бою з російськими загарбниками, помер військовий з Волині Сергій Олішкевич
Сьогодні, 14:28
Сьогодні, 9 листопада, від тяжких поранень, отриманих під час захисту незалежності та територіальної цілісності України, помер старший солдат, сапер окремого механізованого батальйону 14-ї ОМБР Олішкевич Сергій Григорович 1987 року народження, житель села Люб’язь.
Про це повідомив заступник Любешівського селищного голови Володимир Сергійчук.
«Не пробачимо ворогам і ніколи не забудемо. Світла пам'ять та безмежна вдячність за вірність Батьківщині навіки залишаться в наших серцях», – написав він.
Відповідно до розпорядження начальниці Камінь-Каширської районної військової адміністрації Ольги Ващук у районі триває жалоба.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині захисника. Вічна пам’ять і слава Герою!
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Про це повідомив заступник Любешівського селищного голови Володимир Сергійчук.
«Не пробачимо ворогам і ніколи не забудемо. Світла пам'ять та безмежна вдячність за вірність Батьківщині навіки залишаться в наших серцях», – написав він.
Відповідно до розпорядження начальниці Камінь-Каширської районної військової адміністрації Ольги Ващук у районі триває жалоба.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині захисника. Вічна пам’ять і слава Герою!
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