У розвідці назвали країни, які допомагають Росії

У розвідці назвали країни, які допомагають Росії
Росія зверталася за допомогою для ведення війни проти України не лише до Ірану, а й до Китаю та Північної Кореї. Окрім цього, Казахстан та Узбекистан допомагають країні-агресору обходити санкції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького в інтерв'ю La Repubblica.

"Вони також зверталися до Китаю та Північної Кореї, можливо, до Киргизстану, за поставками зброї, зокрема куль для РСЗВ - "Смерч" і "Ураган". Є країни, такі як Казахстан і Узбекистан, які допомагають Росії обходити санкції, продаючи їм американські та японські цивільні компоненти, необхідні для створення ракет", сказав він.

Він наголосив, що у Росії немає суперсучасної зброї, яку вона демонструє на військових парадах. За словами Скібіцького, це просто інсценізація. Москва не може сама виробляти високотехнологічну зброю, тому звертається до інших країн.

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Теги: країни допомагають Росії
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