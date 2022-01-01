У розвідці назвали країни, які допомагають Росії





Про це пише Вадима Скібіцького в інтерв'ю La Repubblica.



"Вони також зверталися до Китаю та Північної Кореї, можливо, до Киргизстану, за поставками зброї, зокрема куль для РСЗВ - "Смерч" і "Ураган". Є країни, такі як Казахстан і Узбекистан, які допомагають Росії обходити санкції, продаючи їм американські та японські цивільні компоненти, необхідні для створення ракет", сказав він.



Він наголосив, що у Росії немає суперсучасної зброї, яку вона демонструє на військових парадах. За словами Скібіцького, це просто інсценізація. Москва не може сама виробляти високотехнологічну зброю, тому звертається до інших країн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія зверталася за допомогою для ведення війни проти України не лише до Ірану, а й до Китаю та Північної Кореї. Окрім цього, Казахстан та Узбекистан допомагають країні-агресору обходити санкції.Про це пише РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Українив інтерв'ю La Repubblica."Вони також зверталися до Китаю та Північної Кореї, можливо, до Киргизстану, за поставками зброї, зокрема куль для РСЗВ - "Смерч" і "Ураган". Є країни, такі як Казахстан і Узбекистан, які допомагають Росії обходити санкції, продаючи їм американські та японські цивільні компоненти, необхідні для створення ракет", сказав він.Він наголосив, що у Росії немає суперсучасної зброї, яку вона демонструє на військових парадах. За словами Скібіцького, це просто інсценізація. Москва не може сама виробляти високотехнологічну зброю, тому звертається до інших країн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію