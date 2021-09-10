У Луцьку встановлять блоки живлення, аби працювали світлофори

У Луцьку встановлять блоки живлення, аби працювали світлофори
У Луцьку 9 листопада відключили електропостачання на деяких вулицях, відповідно, не працюють світлофори.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

На найбільш завантажених перехрестях встановлюють блоки безперебійного живлення для того, щоб під час відключень електроенергії світлофори продовжували працювати та регулювати рух транспорту.

"Регулювальників ставити немає змісту, тому що велика кількість водіїв не знають сигналів, які показують регулювальники", - написав Поліщук.

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Теги: Луцьк, світлофори
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