У Луцьку встановлять блоки живлення, аби працювали світлофори





Про це Ігор Поліщук.



На найбільш завантажених перехрестях встановлюють блоки безперебійного живлення для того, щоб під час відключень електроенергії світлофори продовжували працювати та регулювати рух транспорту.



"Регулювальників ставити немає змісту, тому що велика кількість водіїв не знають сигналів, які показують регулювальники", - написав Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 9 листопада відключили електропостачання на деяких вулицях, відповідно, не працюють світлофори.Про це повідомив мер ЛуцькаНа найбільш завантажених перехрестях встановлюють блоки безперебійного живлення для того, щоб під час відключень електроенергії світлофори продовжували працювати та регулювати рух транспорту."Регулювальників ставити немає змісту, тому що велика кількість водіїв не знають сигналів, які показують регулювальники", - написав Поліщук.

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