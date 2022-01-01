Генерал США пояснив, чи вступлять війська Білорусі у війну проти України

Генерал США пояснив, чи вступлять війська Білорусі у війну проти України
Участь білоруських військ у війні проти України є малоймовірним. Диктатор Олександр Лукашенко не вступить у конфлікт, бо він не зможе нічого зробити.

Про це повідомив колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес в інтерв'ю "24 каналу".

"10 батальйонних тактичних груп, які вони мають, є набагато гіршими від російських, які українці успішно знищували. Можливо, Росія спробує відкрити новий фронт з Білорусі за допомогою власних сил. Але знову ж таки, це будуть мобілізовані сили, а не ветерани", - вважає Ходжес.

Генерал США не впевнений, що з Білорусі може прийти якась серйозна загроза та наголосив, Лукашенко робить все, щоб утримати якусь "видимість незалежності".

"Я вірю, що він знає - якщо пошле свої війська на війну з Україною, то всередині самої Білорусі почнеться повстання. Я не думаю, що білоруси мають хоча б якесь бажання битися проти України", - каже Ходжес.

На його думку, з Білорусі і надалі будуть запускати ракети та дрони, але наземного наступу не буде.

"Тим більше ви його одразу побачите. За ситуацією слідкує не лише українська розвідка, але й американська та британська. Якщо вони почнуть стягувати сили, то це не стане сюрпризом. Я думаю, що напад дуже маловірогідний", - підсумував Ходжес.

Нагадаємо, нещодавно білоруського режиму Олександр Лукашенко знову заговорив про війну, заявивши, що "мріє, щоб її не сталося" і сказав, що нібито не планує відправляти солдатів воювати проти України.

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Теги: Білорусь, війна, США, Україна, наступ білорусів
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