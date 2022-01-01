«Мова – теж зброя»: воїни волинської бригади привітали українців з Днем писемності
Сьогодні, 12:00
Бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого привітали українців з Днем української писемності та мови.
Про це повідомили на сторінці 14 -ої ОМБр.
"Князівські воїни не напишуть сьогодні диктант, бо захищають мову, тримаючи зброю! Зробіть це за нас на відмінно, так, як ми робимо свою роботу! Мова визначає, ким ми є, за що воюємо і що здобудемо! Мова - теж зброя: тож хай вам буде легко - дотиком пера... А ми, як завжди, вистоїмо і переможемо, навіть, коли дуже важко. Воюймо на всіх фронтах!" - написали князівські воїни.
З Днем української писемності та мови, українці! Разом - переможемо!
Нагадаємо, що 9 листопада, у День української писемності та мови,
об 11:00 за київським часом відбувся традиційний Радіодиктант національної єдності.
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Про це повідомили на сторінці 14 -ої ОМБр.
"Князівські воїни не напишуть сьогодні диктант, бо захищають мову, тримаючи зброю! Зробіть це за нас на відмінно, так, як ми робимо свою роботу! Мова визначає, ким ми є, за що воюємо і що здобудемо! Мова - теж зброя: тож хай вам буде легко - дотиком пера... А ми, як завжди, вистоїмо і переможемо, навіть, коли дуже важко. Воюймо на всіх фронтах!" - написали князівські воїни.
З Днем української писемності та мови, українці! Разом - переможемо!
Нагадаємо, що 9 листопада, у День української писемності та мови,
об 11:00 за київським часом відбувся традиційний Радіодиктант національної єдності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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