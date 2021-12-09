9 листопада українці писатимуть Радіодиктант національної єдності
Сьогодні, 16:09
9 листопада, у День української писемності та мови,
об 11:00 за київським часом відбудеться традиційний Радіодиктант національної єдності.
Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.
Цьогоріч авторкою тексту буде письменниця та режисерка Ірина Цілик, а читатиме його акторка, народна артистка України Ада Роговцева.
Взяти участь у диктанті просто:
- об 11:00 за Києвом увімкніть Суспільне (етери Українського радіо, Радіо Культура, Суспільне Культура або зайдіть на сторінку Суспільного у Facebook)
- сфотографуйте або відскануйте свій текст та надішліть на електронну пошту [email protected] до 11:00 10 листопада.
Методичну роботу над диктантом проведе мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко.
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об 11:00 за київським часом відбудеться традиційний Радіодиктант національної єдності.
Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.
Цьогоріч авторкою тексту буде письменниця та режисерка Ірина Цілик, а читатиме його акторка, народна артистка України Ада Роговцева.
Взяти участь у диктанті просто:
- об 11:00 за Києвом увімкніть Суспільне (етери Українського радіо, Радіо Культура, Суспільне Культура або зайдіть на сторінку Суспільного у Facebook)
- сфотографуйте або відскануйте свій текст та надішліть на електронну пошту [email protected] до 11:00 10 листопада.
Методичну роботу над диктантом проведе мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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