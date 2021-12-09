9 листопада українці писатимуть Радіодиктант національної єдності



об 11:00 за київським часом відбудеться традиційний Радіодиктант національної єдності.



Про це



Цьогоріч авторкою тексту буде письменниця та режисерка Ірина Цілик, а читатиме його акторка, народна артистка України Ада Роговцева.



Взяти участь у диктанті просто:



- об 11:00 за Києвом увімкніть Суспільне (етери Українського радіо, Радіо Культура, Суспільне Культура або зайдіть на сторінку Суспільного у Facebook)

- сфотографуйте або відскануйте свій текст та надішліть на електронну пошту



Методичну роботу над диктантом проведе мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 9 листопада, у День української писемності та мови,об 11:00 за київським часом відбудеться традиційний Радіодиктант національної єдності.Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.Цьогоріч авторкою тексту буде письменниця та режисеркаа читатиме його акторка, народна артистка УкраїниВзяти участь у диктанті просто:- об 11:00 за Києвом увімкніть Суспільне (етери Українського радіо, Радіо Культура, Суспільне Культура або зайдіть на сторінку Суспільного у Facebook)- сфотографуйте або відскануйте свій текст та надішліть на електронну пошту [email protected] до 11:00 10 листопада.Методичну роботу над диктантом проведе мовознавиця, докторка філологічних наук

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