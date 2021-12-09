9 листопада українці писатимуть Радіодиктант національної єдності

9 листопада українці писатимуть Радіодиктант національної єдності
9 листопада, у День української писемності та мови,
об 11:00 за київським часом відбудеться традиційний Радіодиктант національної єдності.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Цьогоріч авторкою тексту буде письменниця та режисерка Ірина Цілик, а читатиме його акторка, народна артистка України Ада Роговцева.

Взяти участь у диктанті просто:

- об 11:00 за Києвом увімкніть Суспільне (етери Українського радіо, Радіо Культура, Суспільне Культура або зайдіть на сторінку Суспільного у Facebook)
- сфотографуйте або відскануйте свій текст та надішліть на електронну пошту [email protected] до 11:00 10 листопада.

Методичну роботу над диктантом проведе мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко.

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Теги: Радіодиктант національної єдності
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