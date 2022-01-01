У Нововолинську буде торговий центр





Про це пише



Згідно з детальним планом території в районі перехрестя бульвару Шевченка з автодорогою Ковель-Жовква хочуть розмістити чотириповерховий торговий центр з розвиненою інфраструктурою та парковкою.



Після громадських слухань, які відбулися 31-го жовтня, проєкт рішення про затвердження містобудівної документації депутати прийняли на сесії міської ради.



Потім ділянку виставлять на відкриті торги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На ділянці між трасою Р-15 та центральним ринком у Нововолинську планують збудувати торгівельний центр.Про це пише БУГ Згідно з детальним планом території в районі перехрестя бульвару Шевченка з автодорогою Ковель-Жовква хочуть розмістити чотириповерховий торговий центр з розвиненою інфраструктурою та парковкою.Після громадських слухань, які відбулися 31-го жовтня, проєкт рішення про затвердження містобудівної документації депутати прийняли на сесії міської ради.Потім ділянку виставлять на відкриті торги.

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