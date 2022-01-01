У Ковелі призупинили опалювальний сезон: яка ситуація у Луцьку

У Ковелі призупинили опалювальний сезон: яка ситуація у Луцьку
У зв'язку зі збільшенням температури повітря з 8 листопада всі котельні "Ковельтепло" призупинили подачу тепла. Відновити теплопостачання обіцяють після зниження температури.

Яка ситуація у Луцьку Суспільне розпиталося у речника ДКП "Луцьктепло" Антона Безносикова. З його слів, теплопостачання жителям обласного центру наразі не вимикатимуть.

"Йдуть ремонтні роботи з ліквідації витоків на тепломережах, комунальники мають знати, де їх ліквідовувати. Крім того, 9 листопада, частина Луцька буде без світла. Це також вплине на роботу котелень", – зазначив Антон Безносиков.

Зі слів речника, найбільші споживачі Луцька мають в будинках індивідуальні теплові пункти й можуть регулювати температуру у квартирах, орієнтуючись на погодні температурні показники.

Станом на ранок, 7 листопада, у 90% житлових будинків у Луцьку подали теплоносій. Опалювальний сезон в місті стартував 3 листопада.

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Теги: Луцьк, опалення
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