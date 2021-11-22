90% луцьких будинків отримали тепло





Про це Ігор Поліщук.



"Вцілому на старт опалювального сезону маємо 10 поривів, які заплановано усунути орієнтовно до середи, 9 листопада.



Для порівняння, при запуску минулого опалювального сезону мали більше 40 поривів. Ремонтні роботи та заміна мереж, які проводились нами влітку дали свій результат", - написав Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 10:00 7 листопада в 90% житлових будинків подано тепло. 10% будинків ще не отримали теплоносій внаслідок поривів та налаштування нових ІТП, встановлених цього року.Про це повідомив міський голова Луцька"Вцілому на старт опалювального сезону маємо 10 поривів, які заплановано усунути орієнтовно до середи, 9 листопада.Для порівняння, при запуску минулого опалювального сезону мали більше 40 поривів. Ремонтні роботи та заміна мереж, які проводились нами влітку дали свій результат", - написав Поліщук.

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