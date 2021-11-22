90% луцьких будинків отримали тепло

90% луцьких будинків отримали тепло
Станом на 10:00 7 листопада в 90% житлових будинків подано тепло. 10% будинків ще не отримали теплоносій внаслідок поривів та налаштування нових ІТП, встановлених цього року.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

"Вцілому на старт опалювального сезону маємо 10 поривів, які заплановано усунути орієнтовно до середи, 9 листопада.

Для порівняння, при запуску минулого опалювального сезону мали більше 40 поривів. Ремонтні роботи та заміна мереж, які проводились нами влітку дали свій результат", - написав Поліщук.

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Теги: опалення, Луцьк, тепло
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Коментарі 1
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Жодних нормативно - технічних і юридичних підстав для передчасного пуску тепла станом на сьогоднішній день - НЕМА ! Просто міська влада, лоббуючи їнтереси свого комунального підприємства "Луцьктепло", і переслідуючи мету витягти з кишень лучан гроші нагло і нахраписто поступила з жителями міста ! Тим більше, що і саме "Луцьктепло", судячи з такої кількості поривів, технічно до опалювального сезону ще не було готове ! Але жадоба грошей перемогла здоровий глузд і вимоги чинного законодавства. За той час встигли би і інженерні споруди до ладу привести і лучани в такий тяжкий час свої гроші зекономили би ! На наступні вибори лучани прийдуть із твердим переконанням, що таку владу треба гнати з Луцька сраною мітлою !
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