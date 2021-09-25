Частина Ковеля залишиться без води

Частина Ковеля залишиться без води
У Ковелі сьогодні, 7 листопада, будуть перебої з водопостачанням, тому жителів до 11 ранку просять запастися водою.

Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.

Цієї ночі, 7 листопада, на території водонапірної башти, що у Ковелі, сталася аварія.

Начальник дільниці водопостачання та водовідведення станції «Ковель» Леонід Васютич повідомляє, що сьогодні аварійна бригада буде ліквідовувати пошкодження.

Приблизно з 11 години без води опиняться всі споживачі " залізничного водоканалу".

Ремонтні роботи, за словами начальника дільниці, можуть тривати до кінця сьогоднішнього дня.

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Теги: водопостачання, Ковель
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